Скандал в театре Чехова в Кишиневе: Творческие разборки или взрослые игры за передел влияния?

В любом конфликте всегда есть вторая сторона и другая точка зрения – режиссер Русского драматического театра имени Чехова, Maestru in arte, Народный артист Молдовы Иосиф Шац рассказал, из-за чего, по его мнению, возник конфликт.

Вот уже почти месяц не утихает скандал вокруг Театра Чехова в столице. Мы уже дали точку зрения директора театра Константина Харета, а теперь предлагаем вашему вниманию мнение второй стороны конфликта.

- Первое впечатление, говорят, что самое верное. У меня, к примеру, оно такое – скандал случился из-за передела сфер влияния. Опровергните, если это не так.

- Причем тут сферы влияния? Все гораздо проще и сложнее одновременно. Начались проблемы с того далекого времени, когда театр возглавил не управленец, а актер. Конфликты зрели, множились, и теперь вырвались наружу в форме противостояния позиции семерых сотрудников директору театра. А речь изначально шла о несправедливости, об оплате и обидах. С самого начала эти сотрудники пытались урегулировать вопросы внутри.

Но не найдя понимания, начали писать жалобы во все инстанции.

При проверке всплыли факты, которые стали основанием для обращения в суд. Напуганный этим обстоятельством, директор сначала настроил против актеров весь театр. А через некоторое время вместо того, чтобы прокомментировать заключение Национального агентства по неподкупности, организовал пресс-конференцию. И желая отвести внимание с акта о нарушениях, принялся распространять слух о том, что кто-то намерен отобрать и уничтожить русский театр. И многие поверили!

А как завоевать такое доверие у широкой аудитории? Вы часто за последние десять лет видели актеров, режиссеров, олицетворяющих лицо Чеховского театра? А вот директора часто! Но театр - это вообще не про директора!

Задам вопрос: кто при жуткой новости о потенциальном рейдерском захвате театра и его последующем разрушении должен насторожиться и мобилизовать силы? Исполнительный директор? Конечно же, учредители, то есть Министерство культуры. Но они абсолютно спокойны, потому что знают, никакого захвата нет, и разрушение, о котором говорят, невозможно.

И там прекрасно понимают, что происходит! За 10 лет не было ни одного министра, с которым мне бы не довелось беседовать о внутренних делах театра. И, возможно, из-за частых перемен руководства в министерстве, чиновникам было не до русского театра.

- Подождите, но сейчас ситуация принимает масштабы национальной катастрофы.

- Да, такой хочет видеть ситуацию директор театра Харет и сочувствующие СМИ, введенные, как мне кажется, в заблуждение.

- Но директора защищает коллектив.

- Это те, кого устраивает сложившееся положение вещей. Куда после увольнения податься несогласным? На улицу! Кишинев – это не Москва, со множеством театров и мест работы.

И потом не забывайте, пожалуйста, никуда не исчезла генетическая память, подсказывающая, что подписи в письмах - это один из способов выживания в тоталитарных системах. А вся структура нынешнего управления театром - это такая модель маленького, советского, тоталитарного режима, в котором запрещено свое суждение иметь! Одна из бывших сотрудниц Министерства культуры вопрошала к актерам, ищущим защиты: «Почему вы боитесь говорить правду? Вы не должны ничего страшиться, это директор должен бояться нарушать закон!» Ну, они и поверили…

А остальные благоразумно помалкивают и подписывают воззвания в защиту лучшего директора всех времен и народов.

- Что же происходит по вашей версии?

- Театр давно разделен на своих и чужих. Поэтому разговор о родственниках в театре - это не про династии, это про конфликт интересов, когда ты к своему лояльнее, чем к чужому.

- А почему вы чужой?

- Потому что всегда на собраниях говорил о проблемах, об уровне профессионализма, о низкой дисциплине, о неправильной организации процесса выпуска спектаклей. Театр – это, конечно, плановое производство, но это не завод по изготовлению болванок! И проблемных вопросов было и есть много.

Сроки выпуска, графики, регламенты, нормативы, тренинги, планирование, качество спектаклей, критерии оценки, PR, реклама, финансирование и т. д.

Неоднократно мы говорили, что театру нужен художественный руководитель. Его отсутствие - это повод говорить о начале профессиональной деградации.

- Вы хотите быть худруком, формировать «лицо театра»?

- Почему если человек говорит о проблемах, то значит он обязательно на что-то претендует? Моя профессия - режиссер, актер, педагог, я хочу и умею ставить спектакли. Но когда начинается профессиональная деформация, то она обязательно отражается на спектакле. Зрители чаще всего судят о спектакле по тому, как работают актеры на сцене. Актер - одно из самых, выразительных средств театра. Поэтому необходимо, чтобы он был профессионально оснащен и в хорошей форме. Без хмельного наполнения. А если актер месяц репетирует 4-минутный эпизод, потом выходит на премьеру, забывает текст, путает мизансцены и нелепо уходит, то у меня большой вопрос, актер ли он? А как реагирует на это господин директор? Разводит руками!

Пожалуйста, рассмотрите внимательно управленческий кейс, о котором говорят все. Возникло в коллективе недовольство 7 человек. И вместо урегулирования ситуации, директор раздул из этого целое дело! Возвестил миру о том, что выявил группу заговорщиков, вознамерившихся, захватить власть и разрушить театр. Назвал даже идеолога и мотивы «главы оппозиции!» Ну, просто восстание декабристов, против узурпатора Николая I.

Главная проблема театра, по моему мнению, непрофессионализм. Директор часто забывает озвучить программу предстоящего заседания Художественного совета. Забывает о протоколах.И забывает предоставить протоколы, на ознакомление и подпись участникам заседания.

Он, например, забыл, что по возрасту и закону я не могу занимать управленческие должности, но он настойчиво всех уверяет, что это не так.

Много еще о чем можно поведать. Но завершая, хочу обратиться к тем, кто любит театр и попался на эту информационную клюкву. Не сомневайтесь - это было организованное шоу. Уважаемые журналисты и организаторы новостей о театральных переворотах: поверьте, никто не в состоянии разрушить русский театр!

Помните знаменитую фразу Дени Дидро: «Можно обманывать некоторых, или обманывать всех в каком-то месте и в какое-то время, но нельзя обманывать всех повсюду и во все века» Это написал Дидро, а процитировал много лет спустя выдающийся А. Линкольн.

Любви и добра всем!

ДАРЬЯ ЗИМБЕЛЬСКАЯ