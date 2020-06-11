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Парламент проголосовал за Декларацию, осуждающую политических перебежчиков
11.06.2020

Из Фейсбука: 

Р.К. А что им помешало принять на законодательном уровне запрет на перебежки, раз уж поевилось единодушие по этому вопросу!? Я не понимаю!

М.Т.  Тут два момента. Первое. Да, чтобы запретить политическую проституцию на законодательном уровне, необходимы изменения Конституции. Ст.68, пункт 2 гласит: "Всякий императивный мандат недействителен". То есть, депутата нельзя ограничивать в его политических решениях и действиях, куда хочет, туда и идет.  Для того, чтобы обязать депутата быть верным своей фракции, партии и воле избирателей следует вводить "императивный мандат". Второе. Знаете, тут дело не в конституции и, в конечном счете, не в изменении закона.

Мы же не пишем в Конституции, что депутаты не должны убивать граждан, заниматься канибализмом во время обеденных перерывов и ковыряться в носу во время выступления с центральной трибуны. Все это регламентируется нормами морали. Из которых следует определенная и однозначная общественная оценка, в том числе и общественное осуждение. В нашей ситуации политическая проституция далеко не всегда и не всеми осуждается. Иногда она воспринимается некоторыми, как эквивалент смекалки, находчивости и даже своеобразной дальновидности.

И пока в нашем обществе находятся люди, которые находят оправдания для таких прости?%? и перебежчиков - будь там Додон, Канду, Сырбу, две трети фракции социалистов и прочих Ивановых, - нам будет крайне не просто возвращать Парламенту столь забытую репутацию законодательного органа.


 
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