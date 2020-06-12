Новые соцвыплаты пенсионерам - депутаты приняли важный законопроект

Еще много нужно сделать, чтобы все было по справедливости. Граждан, вышедших на пенсию, но осуществлявших соцвыплаты в другой стране и не имеющих в Молдове бесплатного полиса медстрахования, коснется ряд изменений в законодательстве, которые принял парламент Молдовы в четверг.

– Эти люди на сегодняшний день лишены права получать бесплатную медпомощь у нас в стране. Но, во-первых, речь идет о гражданах республики, а, во-вторых, они оплачивают взносы кассу социального страхования, и имеет полное конституционное право для обеспечения бесплатным медицинским полисом, - отметил депутат Владимир Односталко, которого цитирует Sputnik.

По его словам, пока не определено точное число получателей этой категории граждан, но речь может идти более, чем о тысяче человек.

Также парламентарии проголосовали сразу в двух чтениях за проект, который предусматривает увеличение ежемесячного государственного пособия с 250 до 500 леев.

– Супругам участников Второй мировой войны или боевых действий в мирное время, погибших при исполнении служебных обязанностей, или умерших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, либо умерших лиц с ограниченными возможностями вследствие войны – 500 леев, - сказано в пояснительной записке к документу.

Депутаты обсудили и поправки в закон об обязательном медицинском страховании, чтобы предоставить статус застрахованного государством лица ветеранам.

– Проект разработан для расширение доступа к медицинским услугам ветеранов войны… Это моральное обязанность государства поддерживать по максимуму эту категорию граждан, в частности тех, кто участвовал в защите территориальной целостности Молдовы, - сказал демократ Павел Филип.

Эти изменения должны вступить в силу с 1 июля.

Подготовил Михаил Генчу