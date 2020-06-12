С требованием снести камень Гимпу в примэрию обратилась общественная организация

Уродство на центральной площади столицы – долой! Общественная организация «Наша Родина - Молдова» потребовала снести камень Гимпу в Кишиневе.

– В 2010 году примар Кишинева Дорин Киртоакэ, руководствуясь президентским указом за подписью временно исполняющего обязанности главы государства Михая Гимпу, распорядился установить так называемый памятный камень в честь «жертв советской оккупации», что являлось дестабилизирующим моментом раскола нашего общества. Дело в том, что в тексте этого указа содержалось следующее положение: «Ст.6. – Рекомендовать: b) Примэрии муниципия Кишинэу инициировать процедуру воздвижения «памятного камня жертвам советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима» на Площади Великого Национального собрания, перед зданием Правительства . Ст.7.

– До воздвижения памятника жертвам советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима, церемонию памяти и возложения цветов в муниципии Кишинэу проводить на Площади Великого Национального собрания на месте, где 28 июня 2010 года примэрия временно установит памятный камень». Но уже 12 июля 2010 года Конституционный суд признал этот указ, №376-V от 24 июня 2010 года «Об объявлении дня 28 июня 1940 года Днем советской оккупации» неконституционным, - говорится в обращении организации «Наша Родина - Молдова» в примару Кишинева Иону Чебану.

Там же отмечено, что «таким образом, нахождение так называемого камня Гимпу на центральной площади Кишинева является незаконным».

– Однако это позорный монумент «камень преткновения консолидации молдавского общества», уродуя экстерьер нашего города ,находится там уже 10 лет. Смысловое значение, как упомянутого указа Гимпу, так и его пресловутого камня искажает историческую действительность, оскорбляет память подавляющего большинства жителей, уроженцев Республики Молдова и Кишинева, в частности. В открытом доступе находится множество данных о том, каких экономических высот и социально-гуманитарного уровня достигла Молдова в советский период.

Не говоря уже о том, что само понятие «советская оккупация» является некорректным не только с социальной, но и с юридической точки зрения, не соответствуя духу и букве международного права и исторического контекста. Территория нынешней Республики Молдова никогда не была оккупирована или аннексирована Советским Союзом. Исходя из Конституции Молдовы, просим примэрию ответственно отнестись к своим непосредственным обязанностям перед горожанами Кишинёва, выполнив решение Конституционного суда. Требуем демонтировать данный «монумент» с центральной площади Кишинёва, - сказано в обращении.