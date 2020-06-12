Вячеслав Платон в шаге от освобождения: Генеральный прокурор требует приостановить исполнение приговора

Скандальный бизнесмен Вячеслав Платон находится в шаге от освобождения. Генеральный прокурор Александр Стояногло требует приостановить исполнение приговора. Запрос об этом находится на рассмотрении судей. Информацию для нашего телеканала подтвердил заместитель Генерального прокурора Руслан Попов. Однако предоставить подробности он отказался.

В то же время, по данным портала deschide.md, Александр Стояногло подал запрос на основании статьи Уголовного Кодекса, согласно которой, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, Генеральный прокурор вправе подать ходатайство о приостановлении исполнения решения на основании заявления о пересмотре дела.

Цитируемый источник также отмечает, что запрос Генерального прокурора зарегистрирован в Чеканском суде, и будет рассмотрен судьей Виктором Рэцой, который распорядился арестовать и освободить бывшего премьер-министра Влада Филата.

На наш вопрос, когда будет рассмотрен запрос Стояногло, судья не ответил. «Я не хочу говорить на подобные темы по телефону», - заявил Рэцой.

Ион Крецу, один из адвокатов Платона, заявил, что узнал о ходатайстве из прессы, но отметил, что приветствует такое решение. «Наконец по этому делу справедливость восторжествует», - сказал Крецу.

Скандального бизнесмена Вячеслава Платона приговорили в Молдове к 18 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу о Banca de Economii. В середине мая генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что это дело было сфабриковано и его могут пересмотреть.