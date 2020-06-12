Стало известно, когда в Молдове появится технология 5G и насколько она опасна для здоровья

Технология 5G появится в Молдове не раньше 2023 года, а операторы мобильной связи смогут перейти на новые частоты только к 2025 году. Об этом заявил государственный секретарь министерства экономики и инфраструктуры Виталий Тарлев.

"Операторы составляют свои планы развития, анализируют потребность рынка в этих услугах. После этого осуществляются инвестиции, развивается сеть, составляется пакет предложений для конечных потребителей", - сказал он.

Технология 5G безопасна для здоровья, утверждают в Минэкономике. "Нормы воздействия или максимально допустимый уровень плотности и интенсивности электромагнитной энергии на человека в Молдове составляет 10 милливатт на квадратный сантиметр. В среднем это в 8 раз меньше, чем в развитых странах и намного ниже европейских норм", - сказал госсекретарь Министерства экономики.

5G - это преемник 4G, его называют частотой современной экономики. Некоторые страны уже внедрили эту технологию, в том числе Румыния."Благодаря более высокой скорости передачи информации в формате 5G хирург может делать операции на расстоянии. Она дает возможность автомобилям передвигаться в автономном режиме. Его можно подключить к любому серверу", - пояснил Виталий Тарлев.

В последние месяцы появились слухи о том, что пандемия COVID-19 была спровоцирована электромагнитной радиацией технологии 5G. "Publika TV призывает граждан черпать информацию из достоверных источников и не доверять псевдонаучным теориям