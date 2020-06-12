Почему в Молдове депутаты-перебежчики не боятся брать миллионы евро за предательство

Все всё прекрасно знают и понимают, но почему таких раскольников не ловят и не сажают.

В удивительной, все-таки, стране мы с вами живем! Наши граждане настолько безгласны, что на них с легкостью плюют те, кого они избрали. Наши депутаты настолько аморальны, что кресло депутата для них - всего лишь отличная возможность обеспечить себе старость.

Сами судите. Я сейчас не о том, что политический туризм - это мерзко и дурно пахнет. Хотя мы голосуем за определенную партию, чьи члены потом с легкостью меняют политическую окраску. Я о тех, кто вышел из ДПМ, примкнув к ПроМолдова и "шоровцам".

Ведь все всё прекрасно знают и понимают! Вся страна! Кого за сколько, кто и даже когда перекупили! И суммы называются конкретные со многими нолями.

- Торгуются до последней капли крови! - ехидно отозвался о них почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков.

Раскольники при этом делают круглые глаза и возмущаются, прикрываясь красивыми словесами о том, что "приложим все усилия для блага всех граждан и страны".

Пока только приложили сверхусилия для личного блага.

А ведь правоохранительные органы с легкостью могли и могут взять с поличным таких вот перебежчиков. Все исходные данные есть. Кто даст взятку, сколько, кому и примерно когда. Осталось только поймать на "горячем". Обыкновенная оперативная работа. Да и сейчас не поздно, установив контроль над расходами "раскольников".

Но когда в нашей стране сажали "уважаемых людей" за то,что при зарплатах в 10-20 тысяч леев у них дома за миллионы и автомобили за десятки тысяч евро? Все ведь на виду, опять же все всё прекрасно знают, но суды и прокуратура молчат.

А вот представьте, что правоохранительные органы действовали бы так, как должно быть! Задержали бы при передаче денег или отследили бы перевод на банковский счет депутата (естественно, тайный), громко бы раструбили об этом по СМИ с показом фото и видео, тут же сняли бы с такого депутата иммунитет, кинули в СИЗО, возбудили уголовное дело...

Тогда и перебежчиков почти не останется, да и депутатское кресло уже не будут мешать с бизнесом. Может, тогда и о благе народа задумаются? Хотя, что это я? Фантазия чересчур разыгралась, захотелось и в жизни историй со счастливым концом. Как в кино...

ЛЕОНИД РЯБКОВ