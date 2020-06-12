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Общество
COVID-19: в Гагаузии проходят проверки магазинов и рынков
12.06.2020

Проверки на предмет соблюдения правил безопасного поведения при коронавирусе идут на рынках и магазинах автономии. 

Об этом в эфире общественного радио GRT сообщил начальник Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) по Гагаузии Михаил Тукан, передает gagauzinfo.md

По его словам, с 10 июня ANSA инициировала проверки в продовольственных магазинах и на рынках.

«Наше территориальное подразделение будет мониторить выполнение предписаний комиссии во всех продовольственных магазинах, рынках, ветеринарных аптеках, агромагазинах и так далее», - сказал Михаил Тукан.

Он отметил, что проверки направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции в Гагаузии.

«Не секрет, что у нас на рынках не выполняются предписания. Во всех предприятиях, где осуществляется розничная торговля, обязательно ношение масок, и продавцом, и покупателем. То же самое касается и рынков, вне зависимости от того, крытый там павильон, или нет. Все посетители этих объектов так же обязаны соблюдать социальную дистанцию», - добавил Михаил Тукан.

В случае выявления нарушений, ответственность возлагается на администрацию торговых объектов. 


 
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