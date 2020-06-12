COVID-19: в Гагаузии проходят проверки магазинов и рынков

|
|
...
|
Общество
Проверки на предмет соблюдения правил безопасного поведения при коронавирусе идут на рынках и магазинах автономии.
Об этом в эфире общественного радио GRT сообщил начальник Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) по Гагаузии Михаил Тукан, передает gagauzinfo.md
По его словам, с 10 июня ANSA инициировала проверки в продовольственных магазинах и на рынках.
«Наше территориальное подразделение будет мониторить выполнение предписаний комиссии во всех продовольственных магазинах, рынках, ветеринарных аптеках, агромагазинах и так далее», - сказал Михаил Тукан.
Он отметил, что проверки направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции в Гагаузии.
«Не секрет, что у нас на рынках не выполняются предписания. Во всех предприятиях, где осуществляется розничная торговля, обязательно ношение масок, и продавцом, и покупателем. То же самое касается и рынков, вне зависимости от того, крытый там павильон, или нет. Все посетители этих объектов так же обязаны соблюдать социальную дистанцию», - добавил Михаил Тукан.
В случае выявления нарушений, ответственность возлагается на администрацию торговых объектов.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|