Игорь Додон - Владимиру Путину: У молдо-российских отношений богатая история и хорошие перспективы для развития на благо наших стран

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Поздравительное послание Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ по случаю Дня России.
Уважаемый Владимир Владимирович,
От имени молдавского народа и от себя лично примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня России.
Отмечаемый сегодня российским народом государственный праздник предоставляет мне приятную возможность подчеркнуть достигнутые Российской Федерацией успехи, как в проведении эффективной внутренней политики, так и на международной арене.
У молдо-российских отношений богатая история, и также, по моему убеждению, хорошие перспективы для их дальнейшего развития во имя и на благо наших стран и народов. В этом контексте, хочу подтвердить готовность к совместным шагам по укреплению двустороннего сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес.
Позвольте пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, новых больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному российскому народу – мира, благополучия и процветания.
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