Ах, как хочется вернуться: В Молдове выстраиваются очереди за кофе, одеждой и коронавирусом

Всех сильно испугали первые 10 зараженных человек в марте, но 10 000 в июне уже не пугают.

Я очень хочу, чтобы жизнь снова стала прежней. Чтобы снова ходить в офис, чтобы вечером сидеть в кафе, а если начальник добрый, то кафе может случиться в обед. Чтобы по выходным с друзьями на природу или помогать родственникам в селе. Чтобы вернулись те проблемы, которые в прошлом году казались катастрофой, а сегодня понимаешь, что это не более, чем обыденность.

Хочется простой, спокойной рутины, не отравленной коронавирусом. Сейчас без covid-19 не обходится не то, что ни дня, ни часа не проходит без того, чтобы не услышал или прочитал, что-то про вирус. Все напоминает об этой заразе. Склад флаконов с санитайзером в прихожей, коробка с масками, чтобы не забыть прямо у двери на полочке. На улице через одного народ в масках, в магазины только в «намордниках», в транспорте в них же, все обсуждают ковид и спорят об уровнях защиты или вранья о коронавирусе – есть разные позиции "масочников".

Самая главная новость дня уже четвертый месяц приходит в 17.00 каждый вечер. Будь то выходной, будь то Пасха, а каждый вечер появляется пресс-релиз министерства здравоохранения о количестве заразившихся и умерших за сутки.

Сначала нас пугало, что по 50 новых случаев, потом не по себе становилось от 100 человек, подхвативших заразу. Когда ежедневное прирастание пошло - 120, 150 , 190, - мы каждый день думали, это рекорд. После пика в 200 число должно падать, врал внутренний голос.

На следующий день было на 50 случаев меньше. Да даже на 5 человек меньше, и рядом с тревогой за свое здоровье и здоровье пожилых родителей пристраивалась надежда на спад заражения. Ведь европейские страны потихоньку начинают поднимать «ковидный железный занавес». И нам пора.

Не пора. 11 июня в Республике Молдова зарегистрировано 406 новых подтвержденных заражений коронавирусом нового типа, гори он огнем. Нам не то, что с понедельника не надо открывать кафе и рестораны, лучше бы снова запереть всех по квартирам.

Еще 4 смерти, а сколько из заразившихся 406 не доживет для следующего своего дня рождения? Все потому, что всем хочется вернуть свою прежнюю жизнь со всей рутиной, радостями, скандалами и праздниками, главное, чтобы без коронавируса. Отчаянно возвращают свою жизнь игнорируя рекомендации во время эпидемии все, кто сейчас выйдет из дома и пойдет по делам, которые мог отложить на неопределенный срок.

Общее количество подхвативших ковид теперь 10 727. Всех сильно испугали первые 10 зараженных человек в марте, но 10 000 в июне уже не пугают. Хочется кофе и новой одежды? Становитесь в очередь на кассу, покупайте кофе, одежду и коронавирус.

ЛИДИЯ ТКАЧ