Молдова - вторая миролюбивая страна в СНГ, Украина - самая «злая»

Молдова оказалась на 71 месте в рейтинге миролюбия стран мира. Так посчитали в аналитическом центре "Института экономики и мира", составляя рейтинг глобального индекса миролюбия Global Peace Index 2020 года.

Самой миролюбивой страной в СНГ стал Казахстан, на 70-й строчке рейтинга. Кыргызстан – на 93-м месте, Беларусь – на 94-м, Грузия – на 95-м, Армения – на 99-м, Туркменистан – на 116-м, Азербайджан – на 120-м, Украина – на 148-м.

В мире первая – Исландия, некогда взращивавшая воинственных викингов. В первую десятку вошли Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

В топе самых небезопасных стран – Йемен (159-е место), Южный Судан (160-е место), Ирак (161-е место), Сирия (162-е место) и Афганистан (163-е место).

Подготовил Михаил Генчу