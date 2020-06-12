В Кишиневе созданы специальные бригады по COVID-19

Мэр Кишинева Ион Чебан провел накануне два внеочередных заседания – одно с администраторами рынков, второе – с администраторами торговых центров, сетей магазинов и другими экономическими агентами муниципия Кишинев.

Поводом для этого стала вызывающая серьезную тревогу статистика по числу заболеваний коронавирусом в Молдове. Столичный градоначальник собрал предпринимателей, а также вице-примаров, эпидемиологов и полицейских, чтобы выработать план действий по предотвращению распространения коронавируса.

Ион Чебан настоятельно призвал администраторов строго соблюдать меры по профилактике и борьбе с COVID-19, учитывать все положения и рекомендации Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинев.

В итоге мэр столицы настоятельно потребовал:

– чтобы каждый субъект, экономический агент информировал население (продавцов и покупателей) об ограничениях, установленных властями, и контролировал их соблюдение;

– усилить меры по профилактике и контролю за неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в торговых точках;

– обеспечить сохранение социальной дистанции, ношение защитных масок и дезинфекцию рук;

– не допускать скопление большого количества людей.

Призываю всех быть ответственными, объединить наши усилия для преодоления кризисной ситуации, в которой сегодня находимся все мы. Следуйте каждому из рекомендуемых правил и убедитесь, что все окружающие вас люди также их соблюдают, – сказал столичный градоначальник.

Чебан напомнил также, что тех, кто не будет следовать решениям Чрезвычайных комиссий по общественному здоровью, будут ждать наказания. Для этого были созданы специальные комиссии, цель которых – следить за ситуацией в городе, на каждом рынке, в каждом торговом центре и магазине.

ЛИДИЯ ТКАЧ