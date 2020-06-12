Пенсионер из Кишинева уже три года воюет с банком: с его счета исчезли 40 тысяч долларов

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Экономика
83-летний Николай Лапински надеется, что справедливость восторжествует и деньги ему вернут.
Три года назад мы уже писали об этом диком случае. Пенсионер Николай Лапинский 26 октября 2004 года он открыл в одном из столичных банков счет (депозит), на который после продажи квартиры внес 33 тысячи долларов. А через год пополнил этот же счет еще 9250 долларов, чтобы было ровно 40 тысяч.
- Мы сначала снимали проценты со счета, - рассказывает Николай Лапински. - А когда проценты стали совсем ничтожными, на семейном совете решили вообще деньги не трогать.
И не трогали около десяти лет. А в конце 2013 года Николай Лапински все-таки решил снять все деньги со счета и закрыть его.
- Пришел в банк, показываю банковскую книжку, а мне отвечают, что такого счета не существует! - негодует пенсионер. - Я говорю, как же так, вот книжка, тут написано, что на моем счете 40 тысяч долларов, куда они делись?!
Позже в банке заявили, что счет все-таки появился, но почему-то леевый, и все деньги с него сняты (последний раз в 2007-м), остались только 4,05 лея.
- Я говорю, покажите мне документы, в которых я расписался, что деньги получил, покажите хоть один ордер, по которому я получал деньги, - продолжает Николай Лапински. - А мне отвечают, что, мол, документы давно уничтожены.
В банковской книжке черным по белому написано, что деньги на счету пенсионера.
И Николай Лапински начал практически безнадежную войну с банком. Обратился в суд. Суд первой инстанции иск отклонил, Николай Лапински обратился в Апелляционную палату. И вот на днях мы созвонились с Николаем Филипповичем, чтобы узнать последние новости.
- Пришлось обращаться в Высшую судебную палату, которая направила мое дело на пересмотр в Апелляционную палату, которая вновь отклонила мой иск, - рассказывает "Комсомолке" Николай Лапински. Ему сейчас 83 года. - В банке говорят, что я деньги сам снял. Я отвечаю: "Покажите хоть один документ!". Давно уничтожены, говорят мне. КАк уничтожены? Такие документы хранятся 75 лет! У меня есть сберкнижка, в ней нет записи о том, что я снимал деньги! Счет не закрыт! Было возбуждено уголовное дело. Я считаю, что следователь пошел по неправильному пути - он начал искать, кто снял деньги. Но это узнать практически невозможно, никто концов не найдет. А банк, я уверен, сам грубо нарушил мой с ним контракт и свои внутренние правила.
- Как вы думаете, кто снял ваши деньги?
- Думаю, что сами сотрудники банка.
- Верите, что вам удастся вернуть свои деньги?
- Раз я вложил свои деньги в банк, банк отвечает за них! В контракте же написано, что банк несет полную ответственность за сохранность денег! Думаю, что деньги мне должны вернуть. Сейчас только на пенсию живу, очень много денег на лекарства уходит...
ЛЕОНИД РЯБКОВ
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