Кто пытался подкупить депутатов - имя названо

Перебежчикам предлагали по одному миллиону долларов за согласие. По факту подкупа депутатов парламента за переход во фракцию «Pro Moldova» и партию «Шор» возбуждено уголовное дело.

Председатель Демпартии Павел Филип рассказал о деталях этого разбирательства в эфире передачи на одном из телеканалов республики.

- Наш бывший коллега Владимир Чеботарь наведался к некоторым нашим депутатам и после обсуждений предложил им выйти из ДПМ. Могу вам сказать, что по окончании переговоров он написал в телефоне цифру в один миллион долларов, которая и была предложением покинуть фракцию Демократической партии и присоединиться к группе «ProMoldova» или к фракции партии «Шор», - пояснил Павел Филип.

«Посланцы с денежной челобитной» побывали фактически у всех парламентариев ДПМ, поэтому Филип был вынужден обсудить данную ситуацию с сотрудниками Национального антикоррупционного центра, передает deschide.

- Мне очень важно, чтобы учреждения, наделенные соответствующими полномочиями расследовали этот вопрос и предоставили результаты. Такие дискуссии были, существуют и открытые уголовные дела. Я не могу сказать, сколько людей дали показания, потому что речь идет не только о депутатах от фракции Демократической партии.

Насколько я знаю, эти «гости» также ходили к некоторым депутатам от ПСРМ. У меня была беседа с представителями соответствующих учреждений, я рассказал им все, что знаю. Возможно, наши коллеги будут приглашены и дадут необходимые объяснения, - рассказал председатель ДПМ.

Автор: Михаил Генчу