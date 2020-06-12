Беремся за мозг или продолжаем ходить без масок? Около 350 COVID-больных находятся в тяжелом состоянии

В Молдове 344 пациента с коронавирусом – в тяжелом состоянии. Всего в больницах и на дому лечатся 4116 пациентов, передает Минздрав. Сообщается, что 6229 пациентов уже выздоровели. Такие данные представило министерство здравоохранения на пресс-конференции 11 июня.

Средний индекс заразительности коронавируса в Молдове — 1,18. В Вулканештском районе и Единцах этот индекс равен 1,97, в Новых Аненах — 1,93. В Кишиневе индекс контагиозности равен 1,10. Больше всего заражений коронавирусом на 100 тысяч человек отмечается в Сорокском районе и Бельцах. Кроме того, высокий уровень заражений в Гагаузии, Тараклийсуом и Штефан-Водском районах. Кишинев, где ежедневно фиксируется больше всего новых случаев COVID-19, оказался на седьмом месте — 513 случаев на 100 тысяч жителей

С начала эпидемии в Молдове выявили 10727 случаев коронавируса, 1847 из заразившихся — врачи. Уже выздоровели 58% заразившихся — 6229 человек. Умерли 382 человека.

Подготовил Михаил Генчу