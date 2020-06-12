12 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Беремся за мозг или продолжаем ходить без масок? Около 350 COVID-больных находятся в тяжелом состоянии
12.06.2020

В Молдове 344 пациента с коронавирусом – в тяжелом состоянии. Всего в больницах и на дому лечатся 4116 пациентов, передает Минздрав. Сообщается, что 6229 пациентов уже выздоровели. Такие данные представило министерство здравоохранения на пресс-конференции 11 июня.

Средний индекс заразительности коронавируса в Молдове — 1,18. В Вулканештском районе и Единцах этот индекс равен 1,97, в Новых Аненах — 1,93. В Кишиневе индекс контагиозности равен 1,10. Больше всего заражений коронавирусом на 100 тысяч человек отмечается в Сорокском районе и Бельцах. Кроме того, высокий уровень заражений в Гагаузии, Тараклийсуом и Штефан-Водском районах. Кишинев, где ежедневно фиксируется больше всего новых случаев COVID-19, оказался на седьмом месте — 513 случаев на 100 тысяч жителей

С начала эпидемии в Молдове выявили 10727 случаев коронавируса, 1847 из заразившихся — врачи. Уже выздоровели 58% заразившихся — 6229 человек. Умерли 382 человека.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
112
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.