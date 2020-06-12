Молдавские сенсации: Как Воронин «пучком» коммунистами торговал

Игорь Додон выступил с рядом громких заявлений во время передачи «Президент отвечает». Последние 2 дня был зарегистрирован антирекорд по новым случаям коронавируса, и не только в Молдове, но и на мировом уровне.

Глава государства объясняет это снятием во многих странах ограничений на экономическую и социальную деятельность – открытием рынков, ресторанов, торговых центров и так далее. Заявление было сделано в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.

– Ситуация очень сложная – и в мире, и в Молдове. Почему это произошло – потому что были сняты многие ограничения и потому что молдаване рекомендации медиков не слушают. Залезают в маршрутку, как в банку со шпротами – мест 14, а человек в салоне 40. А когда пытаешься помешать – кричат, что полиция плохая, потому что штрафует. Разве не так? Когда власти пытаются “закрутить” гайки, всем это не нравится, – сказал он.

Не останавливать экономику

"Моя рекомендация – не останавливать экономическую деятельность. Это будет иметь негативные последствия. Я не согласен с тем, что нужно снова ввести ограничения на выход из дома, закрыть рынки и так далее.

Пока медицинская система справляется, важно обнаружить самые высокие риски и разобраться с ними: это общественный транспорт, полиция должна работать более активно, нужно понять, как быть с бюджетниками. Я уверен, что мы с этим справимся. Эта “волна” – последствие снятых в мае ограничений, но она схлынет" – отметил президент.

Про «игрушки” Плахотнюка

Онинамереваются купить еще несколько депутатов в законодательном органе страны

– Это не имеет ничего общего с деятельностью правительства Кику или с деятельностью Додона. Они хотят “вытащить” еще 3-4 депутатов и сказать, что у них новое большинство, хотя никто с ними большинство формировать не собирается. Я уверен, что Санду и Нэстасе хватит мудрости не связываться с бандитами. Но цель – якобы сформировать большинство и надавить на судей, чтобы они не выносили решения по делу Плахотнюка, по делам о краже миллиарда и аэропорта. Мафия и бандиты хотят дестабилизировать ситуацию, а некоторые слабохарактерные депутаты берут деньги и идут туда, – отметил президент Молдовы Игорь Додон.

Об обещаниях Плахотнюка Козаку

В онлайн-программе Додон сообщил, что год назад в его кабинете Владимир Плахотнюк обещал Дмитрию Козаку ТАКОЕ и был готов подписать ТАКОЕ, что, если эта информация станет известна широкой общественности, олигарху мало не покажется!

Этими словами Президент Молдовы предупредил всякие медиа-помойки и их внешних покровителей: если вздумаете продолжать "сливы" в духе Майами Пикчерз, узнаете много нового!

У Воронина для Плахотнюка все было пучком

Игорь Додон выступил с репликой на недавние обвинения лидера коммунистов.

Глава государства напомнил Владимиру Воронину о том, как он отдал в сентябре 2009 года страну Михаю Гимпу и как продал “пучком” депутатов ПКРМ Владу Плахотнюку.

– Сначала выгнали Ткачука, потому что Плахотнюку было невыгодно, чтобы Ткачук был рядом с вами, а потом продали 14 депутатов, чтобы демократы сформировали парламентское большинство. А сейчас строите из себя большого героя и защитника и даете советы? Тогда у вас “тряслись штаны” перед Плахотнюком, и сейчас “трясутся”. При всем уважении к хорошим вещам, которые вы сделали, но храбрости и характера в этой ситуации у вас нет. Что говорит Плахотнюк – то вы и делаете, в том числе и сейчас, – рассказал Игорь Додон.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ