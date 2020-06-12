Санду, поцелуй ноги Оноже - оно же тоже как бы Black Lives matter!

Депутат Богдан Цырдя недоумевает: почему проамериканские политики из Молдовы еще никому не мыли ноги?!

– Вот уже несколько недель в США и во всем цивилизованном мире идет беспощадная борьба с расизмом. Митинги, протесты, поджоги под лозунгом Black Lives matter! Но Санду и Нэстасе до сих пор не встали публично на колени перед послом (закрытые от СМИ случаи не в счет!), не помыли ноги Джону Оноже (некогда самый главный молдавский румын, хоть и чернокожий, который теперь уже давно танцует на месте было Берлинской стены – ред.), не снесли памятник Штефану Великому за расовую нетерпимость к татарам в битве при Липнике (1470) и к туркам в битве при Васлуе (1475) и Кэтлэбуге (1486).

Молчание этих двух лидеров вызывает у нас недоумение и озабоченность их возможным дистанцированием от западных ценностей и идеалов. Надеемся, что скоро это недоразумение будет исправлено, и Молдова вновь будет рядом со странами свободного мира, - написал Цырдя в соцсетях.

На фоне массовой истерии по убийству больного коронавирусом на завершающей стадии наркодилера-гралителя, по которому сегодня горюет весь "просвещенный мир", и даже памятники Колумбу в стенаниях падают ниц, - от себя добавим вот это воспоминание из нашего детства. Соросообразных из числа «самой свободной и самой честной прессы» и «защитников прав угнетенных рамапитеков» просим не возбуждаться на «российскую пропаганду», а вспомнить своих древнеримских типа предков – Ars longa vita brevis…

Подготовил Николай Костыркин