Очередной побег из ДПМ – группа советников ушла к «Шору»

Похоже, что техники подкупа работают даже в самых удаленных уголках страны. Очередные «верные» сторонники Демократической партии решили сменить «руку, что кормит», больно укусив предыдущую.

Стало известно, что трое местных советников одного из сел Ниспоренского района покинули ряды ДПМ и примкнули к партии «Шор», громогласно хлопнув дверью напоследок.

Они раструбили на весь мир, что ДПМ не представляет интересы избирателей и не выполняет своих обещаний, поэтому Ион Вистаровский, Виктор Присэкару и Валериу Присэкару из села Кристешты уходят в новое политформирование. Двое из советников, похоже, являются родственниками.

«Ушельцы» заявили, что вступают в Партию «Шор», которую считают единственной работающей для граждан, передает deschide.md.

- Главной целью для нас остается выполнение нашей предвыборной программы на благо людей, оказавших нам доверие», — говорится в декларации местных избранников.

Автор: Михаил Генчу