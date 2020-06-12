Додон: Плахотнюк лично звонит судьям и прокурорам, и они исполняют его волю

Игорь Додон сообщил, что Владимир Плахотнюк лично звонит судьям. Звонит он им, по словам президента, чтобы надавить и заставить принять выгодные ему решения. В противном случае Плахотнюк грозит расправой.

В ходе передачи «Президент отвечает» Додон рассказал, что об этих методах известно уже и внешним партнерам Молдовы. Президент призвал их высказать свое отношение в происходящему беззаконию.

– Почему в этом отношении не поднимается шум, господа послы ЕС и США? Говорите, что власти не знают, что делают, но почему не видите, что бандиты творят то, что творят? Прокуроры и судьи боятся, просят охрану, потому что им говорят: или берешь 500 тысяч за принятие решения выгодного Плахотнюку или перережем глотку. Вот что происходит в молдавской юстиции, – заявил Додон.

Он призвал судей и прокуроров не бояться, а действовать согласно закону. Глава государства считает, что все, кто до сих пор защищают интересы Плахотнюка, должны быть лишены иммунитета и отправлены в тюрьму.

– Иначе у нас не будет порядка. Они как царьки. Звонит им лично Плахотнюк и говорит, что скоро вернется, что договорился с Майей Санду, с послом США. И некоторые верят, хотя ни Майя Санду не знает об этом, ни посол США. Вот так он вами манипулирует, – сказал Додон.

Подготовил Михаил Генчу