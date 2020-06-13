Премьер призывает граждан носить маски в общественном пространстве

Премьер Ион Кику призывает всех граждан приобретать маски и носить их, когда они находятся в общественном пространстве. „Каждый гражданин, каждый из нас должен, когда мы выходим в общественное пространство, заботиться о своем здоровье, приобретать эти маски”, - заявил он вчера вечером, 12 июня, на заседании правительства, передает IPN.

Ион Кику отметил, что в последнее время в Республике Молдова начали работать несколько экономических агентов, несколько фабрик по изготовлению масок. „Их много на рынке, цены в аптеках и других торговых единицах все еще высоки, хотя производители уже продают их по довольно доступной цене. Я еще раз попрошу Министерство финансов и коллег, ответственных за мониторинг цен в эти дни, провести кампанию по проверке соблюдения экономическими агентами максимальной торговой надбавки”, - добавил премьер.

По его словам, сотрудники МВД и других ответственных учреждений получили указание возобновить дежурство в общественных местах, следить за соблюдением граждан санитарно-эпидемиологических правил. „Мы хотим действовать уверенно, и я должен сказать вам, что в арсенале полицейских есть большие штрафы, санкции, которых они будут применять со всей решимостью, если граждане не будут соблюдать правила. К сожалению, мы видим, особенно среди молодежи, безответственное отношение”, - уточнил премьер.

Ион Кику предупредил население и о том, что государство будет действовать очень жестко, если не будут соблюдаться инструкции и правила, будут применяться штрафы и другие действия, а полиция и сотрудники других силовых структур уже получили такое указание.

В этом же контексте премьер-министр подтвердил, что в коммерческих учреждениях не будут допущены граждане без масок.