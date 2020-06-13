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Общество
«А они не пахнут...» - телеканал ProTV не гнушается сотрудничать с Шором
13.06.2020

Быстрая смена пластинки. Хотя телеканал ProTV позиционирует себя как беспристрастный и объективный, находясь, якобы, выше всякой там "подковерной возни", на самом деле этот имидж - лишь мыльный пузырь. То, что руководство телеканала начало "торговать лицом" , подтверждают рекламные публикации в поддержку Шора и его политики.

Да, они честно отмечены, как реклама - но солидные компании никогда не свяжутся с рекламодателем, имидж которого не соответствует их собственному. Скажем, в журнале Buziness Times вы не увидите рекламы презервативов, даже если рекламодатель пообещает заплатить очень хорошие деньги - лицо и репутация превыше всяких денег.

А вот у ProTV и некоторых других "честных, объективных и самых умных каналов" куда-то запропастилось и то, и другое. Несколько дней тому назад мы уже обращали на это ваше внимание, сейчас же это уже бьет в глаза.

Автор: Дан Дудка


 
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