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«12 подвигов Плахотнюка» - «серый кардинал» отчаянно пытается добиться благосклонности властей США
13.06.2020

Готов быть верным инструментом. То, что американцы приютили Плахотнюка в прошлом году и он до сих пор остается там, не является секретом. Он попал под действие определенных санкций, которые, впрочем, вряд ли доведут его до тюрьмы - в США уж точно.

А вот экстрадиция в Молдову вполне вероятна, и, понимая это, Плахотнюк пытается продемонстрировать американским властям свою полную и безусловную лояльность. Например, как сообщает independent.md, он подготовил 27-страничное ходатайство в адрес Госдепа, в котором описывает, как он был полезен американцам все это время - он и борец с российским влиянием, и человек, который всегда высказывался в пику Кремлю, и так далее.

В свои заслуги Плахотнюк вписал и отстранение Усатого от выборов в 2014-м году - его он назвал "агентом Кремля", что, впрочем, не помешало им впоследствии снюхаться и действовать нынче вполне себе в унисон.


 
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