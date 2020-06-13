Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 13 июня 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 13 июня 2020 года. Вот уже несколько дней мы публикуем в утренних заметках по коронавирусу в Молдове мнения известных в стране людей. Сегодня - не исключение.

Мы даем слово "случайному корреспонденту" Николаю Костыркину:

"Обвиняйте нас во всех смертных грехах, приступайте заранее к шапкозакидательству, но мы все равно вам это скажем. Паниковать начинайте уже сейчас.

Итак, Молдова рискует вернуться к почти тому же весеннему режиму противокоронавирусной борьбы. Почему «почти»? Потому что снова закрывать работу бизнеса уже никто не может, поэтому бизнес будет работать. Иначе – бунт, причем массовый.

В то же время, как нам сообщают, мест во многих больницах УЖЕ нет, а к ИВЛ подключают чаще всего только лишь когда пациент при смерти. И это не только в районах, но и в Кишиневе. То есть, мы, как население, начинаем медленно загибаться по, так сказать, техническим причинам.

А все потому, что, едва карантинный режим возымел послабления, - все тут же ринулись без всякой оглядки на опасность на улицу, в тепло. Страх исчез, но коронавирус никуда не делся".

Ну, а на 6.30 утра 13 июня ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ):

(Информация обновлена в 10.30!)

11093 (+366) - заражены

1868 (+21) - из них медработники

"Тройка лидеров": 124 - Кишинёв, 37 - Бельцы, 36 - Комрат.

1404 - проведено тестов

395 (+10) - умерли

378 - в тяжелом состоянии

23 - в критическом (на ИВЛ)

824 - состояние средней тяжести

41323 - под наблюдением.

6229 (+157) - вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ