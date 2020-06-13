Юрий Андрющенко объяснил, кто и каким образом, по его мнению, разрушает театр Чехова

Острый диалог продолжается. Артист Русского драмтеатра имени Чехова Юрий Андрющенко прокомментировал недавнее выступление директора театра Константина Харета в телеэфире.

– Все действия господина директора сейчас направлены на то, чтобы сместить акценты, отведя внимание от самой сути проблемы – конкретных обвинений со стороны Национального органа по неподкупности. Что касается заслуг, которые приписывают Константину Харету на посту директора, и которые целым списком фигурируют в письме на имя президента Игоря Додона. Сцену подарил Кирилл Лучинский к 80-летию театра, о чем директор заявлял недавно в телепрограмме. Сквер перед театром – деньги дала общественная организация. Ремонт 2015 года – это косметический ремонт гримуборных во разгар театрального сезона, зимой.

Примерно в это же время проходил ремонт в квартире господина Харета. Возможно, это просо совпадение. Деньги на ремонт фасада здания театра были выделены городскими властями. Наши «большие» гастроли – это федеральная программа России. На эти гастроли ездит не только наш театр, но и театры из других стран. И, кстати, практически всем директорам русских театров стран ближнего российского зарубежья, а не только господину Харету, Владимир Путин вручил медаль Пушкина. Это к сведению, - рассказал Андрющенко в ходе своего видеообращения.

Он также коснулся «гипотезы о том, что за несогласными с действиями директора театра стоит некое третье лицо».

– А не стоит ли или не стоял ли за самим господином Харетом некто господин N, позволяя ему безнаказанно творить все, что он творил эти 10 лет? А не стоял ли вопрос о разрушении русского театра? Нас, отчаявшихся и уставших терпеть беззаконие, превратили во врагом народа. Господин Харет в передаче не сказал главное – более 10 лет театр Чехова работает без нормального администрирования, без художественного руководителя. Весь конфликт интересов в данном случае состоит в узурпировании власти и ее использования в своих личных целях, - заключил Андрющенко.

Подготовил Михаил Генчу