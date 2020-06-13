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Экономика
Цена депутата: Президент Молдовы призвал всех членов парламента, кого пытались "купить", идти в генпрокуратуру
13.06.2020

О наличии подобных жалоб сообщили и в Антикоррупционном центре. - Надеюсь, что в ближайшее время кого-то задержат с поличным. Игорь Додон прокомментировал подкуп депутатов.

Президент Игорь Додон призвал депутатов, которым предлагают деньги за уход из фракции, обратиться в Генеральную прокуратуру. Глава государства считает, что только так могут быть привлечены к уголовной ответственности те, кто занимается подкупом парламентариев.

- Чтобы кого-то арестовать, тот, кого пытаются подкупить, должен обратиться с жалобой, чтобы произошло задержание с поличным. В данный момент в этом направлении идет работа. Есть несколько поданных жалоб в прокуратуру. Надеюсь, что в ближайшее время кого-то задержат с поличным, - рассказал Игорь Додон.

Генеральная прокуратура подтвердила, что проводятся действия относительно попыток подкупа депутата. О наличии подобных жалоб сообщили и в Антикоррупционном центре. Ранее лидеры ДПМ сообщили о том, что депутаты, покидающие фракцию, получают от 250 тыс. евро до 1.2 млн. долларов США.


 
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