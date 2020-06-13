Парламентское большинство обратилось к правительству с просьбой снова ввести в Молдове ограничения

Депутаты ПСРМ-ДПМ требуют ввести некоторые ограничения для борьбы с эпидемией.

Парламентское большинство обратилось к правительству ввести определённые ограничения, в частности обязательное использование масок в публичных местах, чтобы остановить распространение коронавируса.

Эта тема обсуждалась на совете коалиции с участием президента и премьера.

Депутаты правящего большинство обеспокоены статистикой, которая демонстрирует рост количества заболеваний и обратились к правительству ввести ограничительные меры

В тоже время обсуждалось введение правила обязательного использования защитных масок в общественном пространстве, более активное задействование правоохранительных органов, а также увеличение способностей для проведения большего количества тестов.

Парламентарии также высказались о необходимости плана с конкретными мерами по поддержке бизнеса и поддержке населения.

Премьер Кику отметил, что налогово-бюджетная ситуация понемногу улучшается, а правительство намерено предпринять и дальнейшие меры, чтобы справиться как с эпидемиологическим , так и экономическим кризисом.

Депутаты также обсудили вопрос микрофинансовой помощи ЕС, отметив, что условия для ее получения были выполнены после принятия закона об НПО.

ЛИДИЯ ТКАЧ