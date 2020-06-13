Кошмар молдавской семьи в Израиле: В детсаду няня убила их годовалую дочь...

На этот час Апелляционный суд вынес временное постановление о приостановке депортации - до вынесения иного решения.

Апелляционный суд Иерусалима вынес временное постановление о приостановлении депортации Владимира и Дорины Винта, родителей ребенка, погибшего от рук няни в садике в Петах-Тикве. Об этом стало известно в субботу, 13 июня.

Суд распорядился отложить депортацию и тем самым отменил решение МВД, которое отклонило просьбу супругов продлить им визу на право пребывания в Израиле.

С просьбой о продлении вида на жительство для осиротевшей пары их адвокат обратился в Управление иммиграции еще в феврале 2020 года, сообщает сайт "Вести: Израиль по-русски".

Но 3 недели назад представляющие семью Винта адвокаты Яков Шкляр и Лиора Торлевски получили письмо из управления. Оно гласило, что их запрос был передан гендиректору управления профессору Шломо Мор-Йосефу, и он не счел необходимым продлевать срок пребывания супругов в стране.

В результате возникла реальная перспектива депортации, и было решено подать апелляцию. Апелляционный суд вынес временное постановление о приостановке депортации - до вынесения иного решения.

Няня Инна Скибенко в здании суда. Фото: Моти Кимхи

История семьи Винта потрясла весь Израиль. Годовалая дочь иностранных рабочих из Молдовы погибла от удушья, когда няня накрыла ее с головой одеялом и улеглась сверху, играя в телефоне. Как выяснилось в ходе следствия, Ясмин Винта была не единственной жертвой издевательского поведения няни Инны Скибенко.

Летом 2018 года в израильский суд было подано обвинительное заключение против Инны Скибенко. Согласно этому документу, в период 2016-2018 годов она неоднократно применяла силу к малышам, за которыми ухаживала в детсаду. В частности, она с силой удерживала их за руки, трясла, била, с силой швыряла на пол, тащила волоком и покрывала им голову одеялом, что мешало им дышать и двигаться.

Ясмин Винта

С Ясмин произошло следующее: няня схватила ее за руку, подняла и начала трясти. После этого швырнула на матрас рядом с другим малышом, накрыла головы обоих толстым одеялом и уселась сверху, занявшись своим телефоном.

Накрытые дети попытались выбраться, но в ответ на их движения няня еще больше навалилась на них, не давая высунуть голову из-под одеяла. Вдобавок она еще крепче обмотала головы детей одеялом, не оставив никакой возможности для поступления воздуха. Все это время она продолжала смотреть в телефон с наушниками в ушах. Лишь через 10 минут няня поднялась с матраса, на котором лежала на детях, и отвернула покрывало. Увидев, что Ясмин не реагирует, обвиняемая снова накрыла ее покрывалом с головой и опять погрузилась в свой мобильный телефон. В таком состоянии ребенок пролежал еще час и 50 минут, пока девочку уже без признаков жизни не обнаружила другая няня.

Адвокат Яаков Шкляр прокомментировал решение суда об отмене депортации: "Очень жаль, что потребовалось подавать апелляцию, дабы обязать МВД выдать гуманитарную визу. Непонятно, почему министерство поступило бездушно и не приняло во внимание трагедию родителей и тот факт, что если такая виза не будет получена сейчас, то она не будет получена никогда.

Суд вынес постановление, запрещающее депортацию и не требующее внесения залога. Я уверен, что общественное и политическое давление на МВД поможет родителям ребенка. Пора пересмотреть практику работы этого министерства".

Напомним, что ранее МВД обосновывал свой отказ тем, что "супруги могут приезжать в Израиль для участия в судебных заседаниях, если возникнет такая необходимость".

ПАВЕЛ МУНТЯН