Снизятся ли цены на квартиры в Молдове на фоне ситуации с коронавирусом?

Снизятся ли цены на квартиры в Молдове на фоне ситуации с коронавирусом? За минувшие два месяца количество сделок по купле-продаже жилья в республике ощутимо сократились. Активность рынка упала, на этом фоне можно прогнозировать и незначительное снижение цен. Об этом заявил Sputnik эксперт в области недвижимости Николай Остафийчук.

"Вряд ли в ближайшее время цены на квартиры в республике вырастут. Более детально оценить обстановку на рынке недвижимости удастся лишь тогда, когда он в полной мере возобновит свою работу так, как это было до пандемии", - уточнил Остафийчук.

В условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, страдают многие отрасли бизнеса, однако сектор продаж недвижимости находится в более стабильном положении - застройщики не спешат снижать цены, несмотря даже на падающий спрос.

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