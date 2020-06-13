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Экономика
Снизятся ли цены на квартиры в Молдове на фоне ситуации с коронавирусом?
13.06.2020

Снизятся ли цены на квартиры в Молдове на фоне ситуации с коронавирусом? За минувшие два месяца количество сделок по купле-продаже жилья в республике ощутимо сократились. Активность рынка упала, на этом фоне можно прогнозировать и незначительное снижение цен. Об этом заявил Sputnik эксперт в области недвижимости Николай Остафийчук.

"Вряд ли в ближайшее время цены на квартиры в республике вырастут. Более детально оценить обстановку на рынке недвижимости удастся лишь тогда, когда он в полной мере возобновит свою работу так, как это было до пандемии", - уточнил Остафийчук.

В условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, страдают многие отрасли бизнеса, однако сектор продаж недвижимости находится в более стабильном положении - застройщики не спешат снижать цены, несмотря даже на падающий спрос.

@rusputnikmd


 
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