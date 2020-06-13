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Молдова ждет досрочные парламентские выборы.
13.06.2020

     Президент Игорь Додон предложил провести досрочные выборы парламента вместе с предстоящими 

1 ноября президентскими выборами, чтобы вывести страну из острого политического кризиса. Об этом он заявил, комментируя ситуацию, когда Демократическую партию (ДПМ), вступившую в правящую коалицию с поддерживающей главу государства Партией социалистов (ПСРМ), покинули 16 из 29 депутатов.     Сейчас у коалиции остался 51 депутат из 101, и оппозиция уже заявила, что будет добиваться отставки правительства Иона Кику.

     Додон напомнил, что по закону кандидата в премьеры назначает президент. «Что вы собираетесь делать, если я не подпишу указ о назначении нового премьера? Это путь в никуда. Президента и спикера парламента вы не сможете отстранить от должности», – заметил он.

     В большей степени, это похоже на шантаж, дабы сохранить правительство И.Кику. Не зря же президент подчеркивает, что «если правящую коалицию покинут еще два-три депутата, в Молдове будет миноритарное правительство, которое может прийти в парламент с принятием на себя ответственности».

     При этом очень маловероятно, что парламент даст правительству эту ответственность. Так же Додон забывает о том, что Конституционный Суд в любой момент может его «выключить». В таком случае указ о назначении нового премьера может подписать Зинаида Гречаный. В молдавской политике и не такое бывало.

@M.Vagon


 
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