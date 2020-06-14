Как Молдова, США и Интерпол сотрудничают по делу Плахотнюка

Антикоррупционная прокуратура несколько раз взаимодействовала с Интерполом и Посольством США.

Следствие предоставляло все необходимые материалы и информацию с целью объявления Владимира Плахотнюка в розыск, но пока прокуратура не была проинформирована о принятии какого-либо решения по этому вопросу, сообщается в ответе Генеральной прокуратуры для информационного агентства IPN.

– Управление международного полицейского сотрудничества Генерального инспектората полиции недавно проинформировало Антикоррупционную прокуратуру о решении Комиссии по контролю за документами Генерального секретариата Oipc Interpol отложить принятие решения по этому делу до следующей сессии комиссии, которая должна состоятся 29 июня-3 июля. Это связано с получением дополнительных элементов, которые должны быть пересмотрены до завершения оценки соответствия данных, - отмечает Генпрокуратура.

Ранее Антикоррупционная прокуратура издала предъявила Плахотнюку обвинение в создании и управлении преступной организацией, мошенничестве и „отмывание денег в особо крупных размерах. После перевода документов с обвинениями на английский язык, их нужно было отправить компетентным органам Соединенных Штатов Америки для того, чтобы Плахотнюк был экстрадирован и привлечен к уголовной ответственности в Республике Молдова, сказано в ответе Генпрокуратуры.

Когда 22 мая 2020 года суд выдал ордер на арест на 30 суток на имя Владимира Плахотнюка, его адвокат Лучиан Родак выступил с заявлением, в котором говорилось, что «обвинения, выдвинутые в адрес Плахотнюка, сделаны в предвыборный период, когда те, кто сейчас находится у руководства государства, погружают общество в глубокий кризис и сталкиваются с ситуациями, когда им нужно отвлечь внимание граждан от реальных проблем и от состояния, в котором оказалась Республика Молдова».

– Все обвинения, выдвинутые в адрес Владимира Плахотнюка, необоснованные, не основаны на реальных фактах и никогда не будут доказаны, потому что они на самом деле не существуют, – говорится в сообщении Родака.

Подготовил Михаил Генчу