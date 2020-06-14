Где жители Молдовы чаще всего подхватывают COVID?

Стало известно, где граждане чаще всего заражаются коронавирусом.

По словам главы Национального агентства общественного здоровья Николая Фуртунэ, проще всего заразиться в парке, в храме, в общественном транспорте, в торговых центрах и на рынке. Именно в этих местах собирается большое количество людей.

После снятия всех ограничений в этих местах, количество заболевших выросло, поэтому некоторые ограничения будут возобновлены.

Ранее примар Кишинева Ион Чебан заявил, что в субботу власти решили приостановить работу музыкального фонтана в парке "Долина роз" на Ботанике.

– Число случаев инфицирования COVID-19 в муниципии Кишинев растет... С риском подвергнуться критике, будем вмешиваться более решительно в определенных ситуациях, и просить помощи Министерства внутренних дел, - отметил Чебан.

По его словам, в случаях нарушений, о которых сообщают граждане, власти будут реагировать незамедлительно.

Подготовил Михаил Генчу