Где жители Молдовы чаще всего подхватывают COVID?

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Общество
Стало известно, где граждане чаще всего заражаются коронавирусом.
По словам главы Национального агентства общественного здоровья Николая Фуртунэ, проще всего заразиться в парке, в храме, в общественном транспорте, в торговых центрах и на рынке. Именно в этих местах собирается большое количество людей.
После снятия всех ограничений в этих местах, количество заболевших выросло, поэтому некоторые ограничения будут возобновлены.
– Число случаев инфицирования COVID-19 в муниципии Кишинев растет... С риском подвергнуться критике, будем вмешиваться более решительно в определенных ситуациях, и просить помощи Министерства внутренних дел, - отметил Чебан.
По его словам, в случаях нарушений, о которых сообщают граждане, власти будут реагировать незамедлительно.
Подготовил Михаил Генчу
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