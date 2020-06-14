Процесс пошел: Плахотнюк не сможет жить даже в Африке

Пока Влад Плахотнюк судится в окружном суде Восточного округа Нью-Йорка с госдепартаментом США и его секретарем Майклом Помпео, в Молдове медленно, но верно идет борьба с ним и его наследием.

Прежде всего, принято решение о заочном аресте олигарха сроком на 30 суток, ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РМ: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах, в общей сложности тянет на максимально возможный срок до 25 лет. 12 июня апелляционный суд Кишинева отклонил апелляцию адвокатов Плахотнюка и поддержал решение суда сектора Чеканы, выдавшего ордер на арест. По закону прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам должна направить властям США все материалы для экстрадиции олигарха.

Это - огромная победа. Дело Плахотнюка рассматривается в обстановке беспрецедентного противодействия. Рассмотрение апелляции обвиняемого, первоначально назначенное на 28 мая, пять раз откладывалось по просьбе защиты. Тормозится процесс конфискации его собственности. 30 мая магистраты филиала Чеканы кишиневского муниципального суда постановили конфисковать десять объектов недвижимости бывшего лидера ДПМ - шесть квартир и четыре нежилых помещения в Молдове, оцененные примерно в 33 миллиона лей. Это, конечно, не все. Но даже то, что был принят лишь один иск из шести, говорит: дело сдвинулось с мертвой точки. Прокуратура борется за арест всей собственности Плахотнюка, что еще осталась в поле зрения. Конечно, это не погасит ущерба государства, конечно, судьи боятся, но это только начало - и это уже кое-что.

Генпрокуратура оповестила общественность о том, что будет настаивать на принятии остальных пять исков с требованием конфискации вилл в Швейцарии, Франции и Румынии, автомобилей и прочего, всего – на 7,7 миллиона евро. Впервые агентство по возвращению имущества, добытого преступным путем, составило список активов по такому резонансному делу. Все имущество записано на третьих лиц, но доказано, что фактический собственник - Плахотнюк.

В стране идет широкая и гласная ревизия незаконных решений плахотнюковской юстиции. С февраля генпрокуратура добилась смягчения или отмены приговоров по 9 из 38 уголовных дел, признанных политически мотивированными и заведенных по прямому указанию Плахотнюка. С конца прошлого года в ГП работала группа контроля и мониторинга под прямым руководством генпрокурора. С момента выбора Александра Стояногло Генеральным прокурором не было заведено ни одного уголовного дела в отношении молдавских бизнесменов. В Молдавии прекратили кошмарить бизнес.

На стадии предварительного следствия прекращены дела Людмилы Козловской, Валентина Ешану, Нины Черетеу, Андриана Борш и Давида Давитяна. Одно из дел Ешану, уже отправленное в суд, также прекращено. Начата процедура прекращения уголовного дела Ольги Пунги и приостановления исполнения решения суда. Отменен ордер на арест Анны Урсаки. По другим уголовным делам ГП ожидает решения судов, которые сейчас исполняют свою работу в особом режиме. Бизнесмен Вячеслав Платон, осужденный на 25 лет с нарушением всех юридических процедур под давлением Плахотнюка, считает, что есть возможность пересмотра его дела. Генеральный прокурор Александр Стояногло 18 мая заявил, что дело против Платона было полностью сфабриковано. К делу о краже миллиарда, он не имеет никакого отношения. Рассматриваются заявления группы адвокатов, которые утверждают, что их преследовали по политическим мотивам, эти юристы будут помогать генпрокуратуре в работе.

Отметим также, что Высшая судебная палата отменила приговоры группе лиц, признанных в прошлом году виновными в попытке покушения на Плахотнюка. Дело отправлено на пересмотр в Апелляционную палату. Согласно обвинительному заключению, директор молдавского отделения Фонда поддержки ветеранов спорта Валерий Заболотный якобы создал преступную группировку для убийства Плахотнюка по заказу Григория Карамалака. По этому делу, шитому белыми нитками, осуждены в декабре 2018 года Валерий Заболотный – на 23 года тюрьмы, Степан Киров на 13 лет (суд первой инстанции дал восемь), Дмитрий Шевченко - 13 лет вместо 11, Иван Кожокарь - 12 лет вместо пяти, Игорь Мельник - 14 лет вместо шести, Василий Драгуля - 11 лет вместо трех. Все шестеро утверждают, что Плахотнюк просто хотел продемонстрировать оппонентам свои методы расправы и повысить значимость своей персоны. После липового «покушения» ему обеспечили охрану за счет государства, у офиса ДПМ запретили остановку и парковку автомобилей, организовали круглосуточное дежурство патрульной полиции...

В течение многих лет в Молдове с санкции Плахотнюка оптом и в розницу скупали депутатов. 25 мая впервые ряд депутатов, которым предлагали по 400-500 тысяч евро за переход во фракции Pro Moldova или партии «Шора» из фракции социалистов, обратились в генеральную прокуратуру. Возбуждены уголовные дела. Цель - борьба против осколков преступной группировки, которая, пользуясь методами олигарха и его прямыми консультациями, пытается подорвать деятельность парламента. На местах такие предложения получают примары, советники районных и городских советов.

По свидетельству лидера ДПМ Павла Филипа, подобные переговоры вел Владимир Чеботарь и «в конце дискуссий на телефоне написал цифру в один миллион долларов, которые были предложены, чтобы покинуть фракцию Демпартии и присоединиться к группе Pro Moldova или партии Шора». Филип официально заявил об этом представителям национального центра по борьбе с коррупцией, открыты уголовные дела. такое в Молдове наблюдается впервые.

Страна много лет была в щупальцах спрута. Но ситуация изменилась. И даже сам Плахотнюк сегодня понимает, что вернуться в Молдову он не сможет никогда. Задействованы последние ресурсы для того, чтобы все теми же методами подкупа и шантажа переформатировать парламентское большинство, свергнуть правительство Иона Кику, сформировать новое с целью приостановить уголовное дело, чтобы получить козыри в иске против госдепа США и Помпео, остаться в Америке. Но все идет к тому, что олигарх проиграет и свою политическую кампанию в Молдове, и суд в США, будет экстрадирован либо объявлен персоной нон-грата.

Что ждет Плахотнюка после того, как он уже проиграл суд в Кишиневе? Даже в арабские страны, даже в Африку могут не принять человека, чье имя фигурирует в специальной декларации госдепа США о коррупции и организованной преступности. Процесс пошел. Усилия президента Додона и генпрокурора Стояногло увенчались успехом. Президент держит свое слово, данное гражданскому обществу, генпрокурор дойдет до конца в расследовании кражи миллиарда.

Всем, кто боялся Плахотнюка, отныне больше не стоит жить в страхе. Депутатам, судьям, прокурорам стоит вспомнить: их помощь нужна для освобождения Молдовы от последствий захвата, им нужно набраться смелости и мужества, дать показания против бандита, терроризировавшего все ветви власти, превратившего государство в машину сбора дани, прокуратуру и полицию - в наемников, судей - в лакеев, обокравшего каждого налогоплательщика, каждого получателя социальных пособий, пытавшегося украсть будущее у каждого ребенка!

Что дальше? В Молдове каждый должен понять, что возврата к старому нет. "Необходимо донести до судей и прокуроров очень четкую мысль: надо, например, четырех-пяти судей лишить иммунитета и посадить в тюрьму, - отметил Додон в передаче "Президент отвечает". - Уважаемые судьи и прокуроры, не бойтесь, никто вам абсолютно ничего не сделает. Работайте по закону. Выявите в своих рядах трёх-четырёх судей, вы знаете, кто они, вам известно, кто защищает интересы Плахотнюка и Шора".

Ион СТОЙКА