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В сообщении о первом вале депортаций лидер "Pro Moldova" разместил фото, на котором запечатлены евреи, которых отправляют в нацистский концлагерь.
Монументальный прокол Андриана Канду! Пользователи жестко раскритиковали политика. Подобные фейки - выдывать фото одного исторического события за что-то другое, которое, если и было, то не в такой форме.
В сообщении о первом вале депортаций 79 лет назад лидер "Pro Moldova" Андриан Канду разместил фото, на котором запечатлены евреи, которых отправляют в нацистский концлагерь.
В комментариях пользователи раскритиковали и высмеяли Андриана Канду.
ПАВЕЛ МУНТЯН
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