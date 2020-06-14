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Монументальный прокол Андриана Канду: Пользователи жестко раскритиковали политика
14.06.2020

В сообщении о первом вале депортаций лидер "Pro Moldova" разместил фото, на котором запечатлены евреи, которых отправляют в нацистский концлагерь.

Монументальный прокол Андриана Канду! Пользователи жестко раскритиковали политика. Подобные фейки - выдывать фото одного исторического события за что-то другое, которое, если и было, то не в такой форме.

В сообщении о первом вале депортаций 79 лет назад лидер "Pro Moldova" Андриан Канду разместил фото, на котором запечатлены евреи, которых отправляют в нацистский концлагерь.

В комментариях пользователи раскритиковали и высмеяли Андриана Канду.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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