В сообщении о первом вале депортаций лидер "Pro Moldova" разместил фото, на котором запечатлены евреи, которых отправляют в нацистский концлагерь.

Монументальный прокол Андриана Канду! Пользователи жестко раскритиковали политика. Подобные фейки - выдывать фото одного исторического события за что-то другое, которое, если и было, то не в такой форме.

В сообщении о первом вале депортаций 79 лет назад лидер "Pro Moldova" Андриан Канду разместил фото, на котором запечатлены евреи, которых отправляют в нацистский концлагерь.

В комментариях пользователи раскритиковали и высмеяли Андриана Канду.