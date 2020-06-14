14 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Молдавская рота почетного караула отправилась в Москву
14.06.2020

В аэропорту Кишинева состоялась церемония проводов группы Роты почетного караула в Москву. Об этом сообщил в соцсетях президент Игорь Додон.

– 75 военнослужащих элитного подразделения Национальной армии Республики Молдова примут участие в военном параде, который состоится на Красной площади 24 июня в честь 75-летия Победы над фашистской Германией. В качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами поручил дивизионному генералу Виктору Гайчуку, своему советнику по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарю Высшего совета безопасности Республики Молдова, сказать напутственные слова нашим воинам и пожелать им достойно представить нашу страну на Параде Победы, где будут и многие другие страны, - отметил Додон.

Он добавил, что «у 23 из 75 военных, улетевших в Москву, деды сражались на полях сражений Великой Отечественной войны, поэтому участие Молдовы в торжественных мероприятиях – это не просто проявление солидарности со странами, у которых с нами общая история, но и прямая связь поколений, сохранение памяти о героизме наших предков».

– Убежден, что молдавские офицеры продемонстрируют отличную строевую подготовку, командную работу и строгую дисциплину. Национальная армия – один из важнейших атрибутов и столпов независимого государства Республика Молдова, - заключил Додон.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
57
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.