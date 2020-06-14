Молдавская рота почетного караула отправилась в Москву

В аэропорту Кишинева состоялась церемония проводов группы Роты почетного караула в Москву. Об этом сообщил в соцсетях президент Игорь Додон.

– 75 военнослужащих элитного подразделения Национальной армии Республики Молдова примут участие в военном параде, который состоится на Красной площади 24 июня в честь 75-летия Победы над фашистской Германией. В качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами поручил дивизионному генералу Виктору Гайчуку, своему советнику по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарю Высшего совета безопасности Республики Молдова, сказать напутственные слова нашим воинам и пожелать им достойно представить нашу страну на Параде Победы, где будут и многие другие страны, - отметил Додон.

Он добавил, что «у 23 из 75 военных, улетевших в Москву, деды сражались на полях сражений Великой Отечественной войны, поэтому участие Молдовы в торжественных мероприятиях – это не просто проявление солидарности со странами, у которых с нами общая история, но и прямая связь поколений, сохранение памяти о героизме наших предков».

– Убежден, что молдавские офицеры продемонстрируют отличную строевую подготовку, командную работу и строгую дисциплину. Национальная армия – один из важнейших атрибутов и столпов независимого государства Республика Молдова, - заключил Додон.

Подготовил Михаил Генчу