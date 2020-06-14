Игорь Додон поздравил с Днем рождения президента США

У Трампа сегодня праздник. Дональду Трампу сегодня исполняется 74 года, в связи с чем его тепло поздравил молдавский президент Игорь Додон. Глава нашего государства опубликовал в Facebook текст поздравления на трех языках - английском, молдавском и русском. Напомним, что нынешний, 45-й президент США родился в 1946-м году в Нью-Йорке:

- По случаю дня рождения Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа направляю ему от имени народа Республики Молдова и от меня лично самые теплые поздравления и искренние пожелания здоровья, благополучия и жизненных сил. Пользуюсь приятной возможностью, чтобы выразить уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами благодаря совместным усилиям будут динамично развиваться и укрепляться в русле плодотворного взаимодействия на благо наших государств и народов, - написал в Facebook глава государства.

Автор: Михаил Генчу