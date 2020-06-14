Здоровье Коронавирус в Молдове, число заболевших на 14 июня 2020: +281 новый случай - пошло на спад, но были выходные В Молдове в общей сложности зарегистрировано 11740 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. В Молдове - данные на 14 июня, вечер, - в общей сложности зарегистрировано 11740 случаев заражения коронавирусом. Количество новых больных составило +281 пациент за сутки, из которых 15 - медработники, сообщает Министерство здоровья, труда и социальной защиты РМ. Количество тестов - 984. Выздоровели - 202 человека, всего вылечились - 6623. 8 пациентов скончались, всего количество умерших от Covid-19 - 406. ЛИДИЯ ТКАЧ

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