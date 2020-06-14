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Здоровье
Коронавирус в Молдове, число заболевших на 14 июня 2020: +281 новый случай - пошло на спад, но были выходные
14.06.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 11740 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

В Молдове - данные на 14 июня, вечер, - в общей сложности зарегистрировано 11740 случаев заражения коронавирусом. Количество новых больных составило +281 пациент за сутки, из которых 15 - медработники, сообщает Министерство здоровья, труда и социальной защиты РМ.

Количество тестов - 984.

Выздоровели - 202 человека, всего вылечились - 6623.

8 пациентов скончались, всего количество умерших от Covid-19 - 406.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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