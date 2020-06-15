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Общество
Дожди будут идти всю следующую неделю
15.06.2020

Хорошая возможность освежиться. Жара продержалась в Молдове не так и долго - нет, на следующей неделе тоже будет жарко, но далеко не так душно, потому что дожди, порой с грозами, будут идти всю неделю. Наиболее сильные осадки ожидаются в ее первый день, то есть в понедельник, и в последний - в следующее воскресенье. 

Дневные температуры в Кишиневе будут подниматься до плюс 27 (в пятницу), в остальные дни будут варьировать от +24 до +26. Ночами же будут опускаться в лучшем случае до +16 - но так будет лишь в ночь со вторника на среду, в остальные ночи будет теплее, вплоть до плюс 20.

Автор: Михаил Генчу


 
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