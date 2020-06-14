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Общество
В Кишиневе люди срывают ленты, запрещающие доступ на детские площадки
15.06.2020

Город не хочет снова в карантин. Жители Кишинева не желают снова ограничивать себя и не посещать публичные места. Несмотря на запрет посещения детских площадок, которые были опечатаны лентой, люди срывают эту ленту - такие примеры были зарегистрированы на Скулянке, где родители, отрицая, что это сделали они, тем не менее, привели детей на площадку.

Впрочем, как показывает репортаж телеканала Publika, такое происходит во многих кишиневских дворах.


 
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