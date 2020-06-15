Елена Боднаренко: «Мы вернемся. Помните, как в 2001 году в правительстве был лишь один член ПКРМ?»

Партия коммунистов заявила о «решимости активно включиться в политическую борьбу на местах и на национальном уровне», считая, что ее «уникальный управленческий опыт преодоления сложнейших кризисных ситуаций сегодня вновь востребован обществом».

Шесть лет назад, за полгода до парламентских выборов 2014 года рейтинг ПКРМ составлял 40-45. Он изменился за несколько месяцев, тогда из партии ушло несколько человек. Сейчас рейтинг партии трудно назвать вызывающим оптимизм. И вдруг ПКРМ выступила с заявление о начале активных действий, а ее лидер, экс-президент Владимир Воронин заверил в одном из последних своих выступлений, что ПКРМ примет участие в предвыборной гонке, чтобы Игорь Додон не стал президентом.

О том, как ПКРМ собирается вернуться в активную политику и о чем будет говорить с гражданами, «Молдавским ведомостям» рассказала Елена Боднаренко, экс-депутат парламента от ПКРМ двух созывов.

Коронавирус мобилизовал коммунистов

- Самоизоляция и карантин, вызванные пандемией COVID-19, привели к тому, что Партия коммунистов, как и другие партии, около двух с половиной месяцев не заявляли о себе на политической сцене Молдовы. Сейчас, когда введен ряд послаблений, коммунисты и многие граждане увидели, в каком состоянии оказались люди и экономика. Мы услышали комментарии: при коммунистах с подобной ситуацией справились бы лучше, была бы оказана поддержка гражданам, малому и среднему бизнесу.

Поэтому коммунисты приняли решение вернуться к активной политической деятельности.

В арсенале проверенный метод: собрания в первичках

- На первом этапе мы решили проводить открытые партийные собрания во всех организациях с приглашением сторонников партии с единой повесткой дня: ситуация в стране. С другой стороны, мы хотим узнать, чем живут наши граждане, какие решают проблемы.

Ситуация с пандемией, когда активность граждан переместилась в социальные сети показала нам, что несмотря на большой доступ к информации, включая о COVID-19, многие граждане теряются в официальной позиции властей, не могут разобраться в статистике.

Сегодня сложно придумать новые методы работы с гражданами. ПКРМ с самого начала своей деятельности считала самым эффективным методом работу от дома к дому и индивидуальные беседы с избирателями. И, наоборот, опыт показывает, насколько не эффективны большие встречи с избирателями – на такой встрече ни каждый присутствующий задаст свой вопрос и получит нужный для себя ответ.

Скоро выборы, и как никогда в предвыборный период люди обманываются больше всего. Нами поставлена задача объяснить людям, что их выбор на протяжении 11 лет привел к тому, что в Молдове живется все хуже, и что все больше наших сограждан уезжают из страны, а кто остается – беднеют.

«В 2016 году никто не хотел обсуждать зарегистрированную в парламенте декларацию об осуждении политического туризма»

- С самого начала, когда из наших рядов стали выходить неустойчивые члены партии, на первом этапе это были примары, мы заявляли, что все это делается для сохранения власти, для того чтобы иметь возможность реализовывать свои антизаконные замыслы. Кто честен, порядочен, тот никогда не будет предлагать деньги и должности для формирования большинства во власти.

В 2016 году сразу после выхода из наших рядов 14 депутатов ПКРМ зарегистрировала в парламенте декларацию об осуждении политического туризма. К сожалению, декларация ни разу не обсуждалась в парламенте несмотря на то, что мы многократно предлагали это сделать.

Но закон бумеранга еще никто не отменял. Сейчас мы видим, как это вернулось к тем, кто начал первым перекупать депутатов. Сначала ЛДПМ перекупала примаров, председателей районов. Пришло время, и по отношению к ней так же поступили демократы. ДПМ перекупила 19 депутатов ЛДПМ, а сейчас пришло время перекупать депутатов у ДПМ.

Понятно, что те люди, которые однажды ушли из рядов одной партии, с легкостью перейдут в третью и пятую партию. Есть в Молдове случаи, когда примары и местные советники по пять-шесть раз переходили из партии в партию.

Предлагая вышеназванную декларацию, мы хотели запустить тестирование депутатов бывшего парламента. Тест демократическое парламентское большинство не прошло.

Время показало актуальность закона. В законодательстве многих стран существуют разные подходы к парламентскому туризму. Где-то запрещено переходить в другую фракцию, но разрешен выход, где-то депутат должен сложить мандат – это наиболее часто встречающее предложение наших граждан, которые считают себя униженными такими действиями депутатов.

В некоторых странах депутатов парламента, вышедших из фракции, наказывают деньгами – они получают меньшую зарплату. Практика есть – точку в этом вопросе нужно ставить.

О новом законе об НПО

- Сегодня в стране действуют несколько законов, которые регламентируют деятельность неправительственных организаций: об общественных организациях, о фондах, о политических партиях, о патронатах.

К сожалению, законодательство несовершенно. Мы столкнулись с тем, что НПО имеют возможность поддерживать партии в выборных компаниях. Хотя закон ограничивает финансирование НПО, но, видимо, поддержка ими партий с лихвой окупает то, что этим партиям не доплачивает бюджет.

Сегодня у партий есть несколько благотворительных фондов: у Плахотнюка – «Эдельвейс», у супруги президента Галины Додон - «Din Suflet», у партии социалистов – неактивный фонд «Солуция», у примара Оргеева – фонд Мирона Шора. Деятельность этих фондов непрозрачна – в доход поступают денежные средства, происхождение которых никому не известно.

В предыдущем парламенте вопросы коммунистов к финансированию деятельности этих фондов оставались без ответов, а на деньги продолжалась поддержка политических проектов. Через эти так называемыеблаготворительные фонды происходит подкуп избирателей в предвыборный период.

Все это нужно оговорить в новом законе. Также необходимо запретить внешнее финансирование НПО, обязать открыть доступ к отчетности.

У нас более 10 тысяч НПО. Местные НПО с большим трудом решают вопросы помощи пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями, вопросы экологии и защиты животных. Парадокс в том, что в бюджет этих организаций не поступают значительные суммы из-за рубежа. Но, в то же время, гласность необходима в том, почему та или иная страна вкладывает денежные средства в определенного политика через НПО и помогает ему прийти к власти или сохранить ее.

Почему не исключают партии из госреестров?

- Законом о политических партиях запрещено зарубежное финансирование партий, установлены пределы взносов юридических и физических лиц. Отчеты партий размещены на сайте Центральной избирательной комиссии и Ехpert-Grup один раз в год анализирует их.

В то же время законодательство Молдовы не предусматривает серьезное наказание партий, которые не представили свои финансовые отчеты. Так, к 31 марта, окончательному сроку представления отчета, 16 партий из 46 их не представили. По логике эти партии должны быть исключены из регистра по решению суда. Но этого нет.

Более того, у целого ряда политических партии просрочен мандат руководящих органов – это означает что не проведены отчетно-выборные съезды или конференции. Обращаться в суд по вопросу исключения партий из регистра должно агентство госуслуг, которое сейчас ведет учет общественных организаций.

Другая сторона финансирования партий – это партийные взносы. Законом оговаривается их обязательная уплата, причем партии, которые получают госфинансирование, должны включить обязательную уплату членских взносов в свои уставы. Но ситуация такова, что часть партий не собирают взносы и не включают это в устав.

ПКРМ всегда собирала взносы. С 1993 года, с момента перерегистрации партии, уплата членских взносов включена в новый устав. Взносы составляют один процент от доходов, которые регистрирует сам партиец.

«ПКРМ считает, что досрочные выборы нужны»

- С момент формирования этих уродливых коалиций с июня прошлого года ПКРМ говорила, что создавшаяся власть несостоятельна. Текущая ситуация показала, что новая коалиция не справляется ни с пандемией, ни с бедностью, ни с ситуацией в сельском хозяйстве.

В парламенте перекраиваются фракции, депутаты «кардинально меняют» свои убеждения – из левых становятся правыми или центристами.

ПКРМ считает, что досрочные выборы нужны. И мы убеждены, что жизнь может преподнести нам сюрприз, как это было не раз, хотя многие политологи считают, что досрочные парламентские выборы не изменят расстановку сил в парламенте.

«Падение рейтинга ПКРМ не связно с уходом из партии нескольких человек»

- В тот июнь 2014 года люди ушли не из партии, а из руководства, и по собственному желанию. Я бы не связывала падение рейтинга ПКРМ с уходом из партии нескольких человек.

ПКРМ били на протяжении нескольких лет. Началось с того дня, когда Влад Филат вышел из состава ДПМ и создал свою партию. Сначала это было очернение председателя нашей партии, лично Владимира Николаевича Воронина. Потом было 7 апреля 2009 года, когда за очень короткий срок гражданам все было преподнесено как неспособность ПКРМ провести грамотное расследование и выявить зачинщиков. Но прошло уже 11 лет, и до сих пор не названы ответственные, хотя парламент создавал не одну комиссию по расследованию событий 7 апреля 2009 года.

Потом, установив, что не могут убить ПКРМ очернением, ввергли в информационный вакуум. Тогда был закрыт единственный телеканал, который сотрудничал с партией коммунистов. До сих пор вопрос с закрытием ТВ находится в ЕСПЧ, и суд не торопится его рассматривать.

Затем начались точечные удары по членам партии – в ком-то возбуждали недовольство, кому-то предлагали материальные блага, и не все отказывались. Для ПКРМ это стало болезненным. Никакая другая партия этого бы не выдержала. Мы помним, что ударам подвергся «Альянс «Moldova Noastră», потом ЛДПМ, ЛП – и ни одна из них не сохранила такую боевую мощь, какую сохранила ПКРМ.

Первички ПКРМ - во всех примэриях, в двух третях сел

- Сегодня у нас есть то, чего нет у многих из 46 партий. У нас есть структура, есть первичные партийные организации во всех примэриях, в двух третях сел, есть районные структуры во всех районах – это люди, на которых мы опираемся. Поэтому мы говорим, что готовы к работе и к дальнейшей борьбе.

Да, мы проиграли какие-то сражения, но не проиграли битву. Для тех, кто думает, что ПКРМ больше не подняться, я напомню 1991 год. Тогда КПСС и КПМ были запрещены, кто-то сдавал партбилет, кто-то его сжигал, многие говорили, что коммунистов больше никогда не будет.

«Мы хотим вернуть людям чувство защищенности, которое они потеряли»

- С 1993 года мы вернулись, а позже – вернулись в руководство страной. Сейчас граждане оценивают годы с 2001 по 2009, как самый успешный период своей жизни - период, когда страной руководила ПКРМ.

Мы хотим вернуть людям чувство защищенности, которое они потеряли с 2009 года.

Если проанализировать последние 11 лет, то ясно, что на руководящих должностях одни и те же люди с низким профессионализмом и коррупцией. Я убеждена, что замена их возможна.

В 2001 году, когда ПКРМ пришла к власти за счет укрепления дисциплины, уничтожения коррупционных схем, государство смогло сократить госдолг, который превышал 78 процентов внутреннего валового продукта.

У коммунистов всегда был резерв кадров, есть и сейчас. В 2001 году, придя к власти, ПКРМ сформировала правительство лишь с одним членом партии – Валерианом Кристей, вице-премьером по социальным вопросам. Партия показала, как работать для народа, а не для себя.

Плахотнюк уехал, но только физически

- За год без Плахотнюка коммунисты не увидели власти нового типа. Создался очередной альянс со своими интересами. Когда члены альянса почувствовали, что их интересы не удовлетворяются, а новый альянс обещает более выгодные достижения, созданный альянс распался.

Негласный альянс между ДПМ и ПСРМ говорит нам о том, что Плахотнюк уехал только физически, но дело его живет в Молдове. Свидетельство этому - большое количество бывших членов ДПМ, занимающих ответственные посты: министры, госсекретари. Методы, которыми действует нынешнее правительство, такие же, как у правительства Плахотнюка.

Все партии, находящиеся у власти последние 11 лет, настолько себя дискредитировали, что их все нужно убирать– чистить власть, как чистили авгиевы конюшни.

Записала Марина ТИМОТИНА