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Здоровье
Врачи: Мы задыхаемся!
15.06.2020

Врачи столичной детской клинической больницы имени Игнатенко написали гражданам эмоциональное послание.

«Мы обращаемся к родителям и всем гражданам!, - говорится в сообщении сотрудников больницы. - Как и наши коллеги из других больниц, которые борются за жизни и здоровье вас и ваших детей - мы задыхаемся!

В настоящее время мы задыхаемся в защитных костюмах и задыхаемся в надежде, что граждане серьезно отнесутся к эпидемической ситуации! Мы работаем днем и ночью, мы ограничены в других видах деятельности и передвижениях, чтобы обеспечить безопасность и здоровье пациентов в наших больницах!».

Они призывают граждан проявить солидарность и не совершать ненужных поездок, не контактировать лишний раз с другими людьми: «Не оставьте нас в отчаянии в нашей повседневной работе!».


 
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