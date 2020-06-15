Решение Чрезвычайной комиссии Кишинева: Что запрещено в столице Молдовы с 15 июня 2020 года из-за вспышки COVID-19

Запреты будут действовать до конца первого месяца лета.

РЕШЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ МУНИЦИПИЯ КИШИНЕВ:

Установлен специальный график работы общественного транспорта (троллейбусы, автобусы, маршрутные такси) с 15 по 30 июня 2020 года на всей территории муниципия Кишинев:

- утром - с 5:00 до 10:30;

- вечером - с 15:30 до 21:30,

- с запретом на нахождение в общественном транспорте без защитных масок.

- в троллейбусах и автобусах средней и большой вместимости (стандарт): 35-40 человек, большой вместимости (двухзвенных): 50-60 человек;

- в автобусах малой вместимости (микроавтобусах): только сидячие места.

Администраторы частных маршрутных такси должны соблюдать те же требования и защитные меры;

Все профильные комиссии усилят контроль за соблюдением предписанных мер по предотвращению распространения COVID-19 на Центральном рынке со стороны физических и юридических лиц.

В случае несоблюдения эпидемиологических требований и защитных мер, оставляем за собой право приостанавливать деятельность коммерческих единиц.

Торговые центры должны обеспечивать нормальную работу расположенных на их территории торговых точек по продаже продуктов питания и лекарств.

До 30 июня деятельность детских лагерей отдыха и оздоровления, находящихся в подчинении муниципия, будет приостановлена с возможностью продления срока запрета в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

До 30 июня действует запрет на присутствие людей:

- в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т. д.) в группах более 3 человек.

- старше 63 лет вне дома и в общественных местах без срочной необходимости;

- на детских площадках, спортивных площадках, в зонах отдыха.

- людям любого возраста не рекомендуется без необходимости находиться в закрытых помещениях (торговые точки, учреждения по предоставлению услуг, спортивные залы и фитнес-клубы, административные здания и т. д.), на коммерческих рынках, в учреждениях общественного питания, общественном транспорте и т. д.

Работодатели должны организовать периодичность работы сотрудников;

должны привлекать к работе только персонал, необходимый для обеспечения работоспособности подразделения тех, чья деятельность требует обязательного присутствия на рабочем месте.

ЛИДИЯ ТКАЧ