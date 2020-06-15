Рано сняли карантин, люди умирают от собственной безответственности, и в этом вся беда

Республика входит в список стран Европы с наибольшим количеством заражений на миллион населения.

Власти допустили большую ошибку, преждевременно сняв карантин, заявил директор Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ в эфире канала PRIME. Чиновник отметил, что он до сих пор против богослужений с участием прихожан и работы рынков.

"Я сожалею, что не был настойчивее, и мои коллеги не услышали мой призыв не делать послабления, которые привели к нынешней ситуации. Я всё так же против открытия детских садов. Упаси Господь делать это сейчас", - сказал директор НАОЗ Николай Фуртунэ.

С понедельника в стране откроются фитнес-залы, и это тоже несёт высокую опасность распространения коронавируса. Уже есть несколько случаев заболевания в парикмахерских, отметил Фуртунэ:

"Мы попросили парикмахерские ограничиться пока процедурами по уходу за волосами, а потом пошли бы дальше. Но нас не поняли. Делают без масок и маникюр, и педикюр. Заболели уже четыре парикмахера, есть инфицированные работники аптек. Поэтому мы решили: будем штрафовать и останавливать деятельность".

В то же время директор Нацагентства общественного здоровья выразил разочарование поведением обычных граждан: "Я видел ваши репортажи с Центрального рынка. Извините, но носить так маску — издевательство. Люди умирают в мирное время от собственной безответственности, и в этом вся беда", сообщает publika.

Медицинская система перегружена, и неизвестно, на сколько ещё хватит врачей, предупредил Фуртунэ: "И на фронте солдаты отдыхали по нескольку часов в траншеях, но мы же не на фронте. Некоторые наши врачи давным давно не видели свои семьи и просто устали от такого потока пациентов".

По данным за последние дни, Молдова входит в список стран Европы с наибольшим количеством заражений на миллион населения.