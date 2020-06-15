Будет ли визит Президента Додона в Москву провальным

Молдавский президент 24 июня отправляется с визитом в Москву. Президентские СМИ отмечают, что визит состоится по приглашению российского президента. Справедливости ради стоит отметить, что приглашение отправлено не для встречи с В.Путиным, а для участия в Параде Победы.

И.Додон возлагает серьезные надежды на данный визит. Не секрет, что уже полгода молдавский президент пытается встретиться с В.Путиным. В марте он даже летал в Москву, однако прервал визит, по официальной версии — из-за эпидемии. По неофициальной, его просто не приняли в высоких кремлевских кабинетах.

Как уже писал наш канал, по словам Игоря Додона, в ходе предстоящего визита он планирует обсудить множество важных для республики тем. Это и российский кредит для Молдовы, и пролонгирование льготного режима на беспошлинный экспорт молдавской продукции на российский рынок, и еще целый ряд вопросов. Однако, президент лукавит в первую очередь, эти вопросы важны для него в предстоящей предвыборной компании.

В Кремле тем временем сообщили, что встреча молдавского президента с российским не запланирована. По словам пресс-секретаря В.Путина в графике встреч нет общения с молдавским президентом. Поэтому, до визита И.Додону надо придумать как заинтересовать российскую сторону. Пока он пошел по пути шантажа. Это и усиление давления на Приднестровье, и контакты с Украиной по поводу возрождения ГУАМ.

Впрочем, в этом как нам кажется кроется серьезная ошибка. В последнее время Россия очень не любит язык давления. 24 июня станет ясно продолжает ли Россия рассматривать И.Додона как серьезного партнера.

@M.Vagon