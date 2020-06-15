Была создана новая партия - Политическая партия PACE

Новая Политическая партия PACE намерена стать партией с проевропейскими, правоцентристскими, либерально-социальными взглядами, сообщает инициативная группа, которая взяла на себя задачу создания нового формирования. Согласно пресс-релизу, в инициативную группу входят „личности из разных областей, но которые никогда не были в политике. Команда состоит из профессионалов в области медицины, спорта, бизнеса, науки, искусства, известных личностей диаспоры, известных руководителей государственных учреждений и т.д.”, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз.

Согласно сообщению, лидером инициативной группы по созданию Политической партии PACE был избран Георге Кавкалюк, который в своем выступлении назвал создание инициативной группы новой страницей современной истории Республики Молдова, а также в жизни каждого члена команды PACE.

„Общество устало от безответственных, некомпетентных политиков и бесконечной политической борьбы, которая не дается ради защиты целей и прав людей, которые делегировали их в парламент, а за сферы влияния, деньги, кресла и миллионный бизнес. Кризис, вызванный пандемией, проявил хронические, системные проблемы в ключевых областях нашей страны: экономика, социальная сфера, медицина, образование, внешняя политика и другие. Коррупция среди политиков достигла самого высокого возможного уровня, очень позорного рекорда, от которого не отмоются даже правнуки нынешних депутатов, но самое постыдное и плачевное это то, что эта спорная слава стала известна за границами страны, а объяснения того, что происходит в Молдове, должны дать не виновные, а все граждане, которые и так страдают от этих преступных действий политиков”, - заявил Георге Кавкалюк.

На заседании инициативной группы также обсуждались вопросы о территориальных организациях Политической партии PACE, а также утверждение проекта, устава и политической программы партии. В итоге был установлен период организации и регистрации территориальных организаций для сбора заявок на вступление и утвержден примерный срок организации конгресса.

Георге Кавкалюк ранее работал заместителем начальника Генерального инспектората полиции во время правления Демократической партии. Он подал в отставку год назад - 15 июня 2019 года.