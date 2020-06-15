Майя Санду: Нужна реформа полиции

В Республике Молдова необходима реформа полиции, считает лидер ПДС Майя Санду. Она заявила в прямом эфире на своей странице в facebook, что в Молдове никогда не было правительств, которые хотели бы превратить полицию в то, что есть в европейских странах. „На встречах, которые у меня есть в районах, малые экономические агенты, люди, которые продают на рынках или идут на рынок, жалуются на то, что им назначают очень много штрафов, значит, очень много людей подвергаются преследованиям с этими штрафами”, - отметила лидер ПДС, цитируемая IPN.

Майя Санду также заявила, что людям назначают очень большие штрафы, а иногда полицейские злоупотребляют положениями закона и назначают эти штрафы там, где люди ничего не нарушали. В то же время она отметила, что президент страны Игорь Додон неоднократно нарушил правила, но не был санкционирован. „Правительство ждет, чтобы граждане знали эти правила, зато Игорь Додон считает, что он вне закона и не должен их знать, и когда ему говорят об этих правилах, он не хочет их соблюдать”, - сказала лидер ПДС.

Она уточнила, что представители ПДС обратились в полицию с просьбой объяснить, почему президент не оштрафован за то, что он неоднократно нарушал законодательство. Кроме того, на этой неделе фракция ПДС предложит пересмотреть размер этих штрафов. „Штраф должен быть намного меньше, и, возможно, надо чтобы положения было гораздо более четкими, потому что сейчас положения закона не ясны, и это позволяет полицейским применять их когда они хотят и как они хотят, и совершать эти злоупотребления”, - сказала Майя Санду.

На вопрос одного из интернаутов, что она сделает в первую очередь, если станет президентом, Майя Санду ответила, что в первую очередь сократит бюджет президентуры и отметила, что в день на содержание Игоря Додона тратится сто тысяч леев. Что касается возможности фальсификации осенних выборов, она перечислила риски, которые могут быть на выборах, в том числе массовый подкуп избирателей из приднестровского региона, „предвыборные подачки”, административный ресурс, пропаганда в средствах массовой информации и незаконное финансирование избирательной кампании.

„Игорь Додон должен знать, что у него нет шансов получить второй мандат путем мошенничества и сохранить его, потому что через свободные и честные выборы он явно не сможет удержаться в должности, но если считает, что путем мошенничества мы позволим ему сохранить должность, то он ошибается”,- сказала лидер ПДС.

Она также прокомментировала действия президента относительно отправки группы военнослужащих на парад в России, отметив, что, делая это в полном пандемическом кризисе, учитывая, что в России количество случаев заболевания достаточно велико, Игорь Додон подвергает молодых военнослужащих серьезным рискам. Говоря об эпидемиологической ситуации в стране, Майя Санду считает, что ситуация вышла из-под контроля и что правительство держало в доме два месяца граждан и ничего не делало.

„Правительство держало нас в доме два месяца, ничего не делало из того, что должно было делать или что-то сделало, но не так, как должно было быть, и не всё, и мы оказались после того, как были закрыты предприятия, удерживая людей дома, с еще большими случаями заражения, чем до тех пор, пока не были введены эти меры”, - добавила лидер ПДС.

На вопрос о том, была ли помощь, поступающая в страну, распределена в аптеках, она ответила, что обычно помощь должна попасть в больницы или к людям. „Депутаты ПДС обратились к Министерству здравоохранения с просьбой выяснить, куда поступили пожертвования, в частности, от внешних партнеров. Мы не получили ответов или получили очень расплывчатые ответы, мы будем настаивать на том, чтобы нам дали эти ответы, и мы будем настаивать на том, чтобы в парламенте была создана комиссия, которая будет рассматривать деятельность правительства в период чрезвычайной ситуации, но для создания этой комиссии необходимо, чтобы не менее 51 депутат проголосовал за ее создание”, - сказала Майя Санду.

Лидер ПДС уточнила, что если была бы создана соответствующая комиссия, то депутаты, в том числе оппозиционные, имели бы доступ к большей информации и могли бы точно знать, что произошло с помощью, почему определенные меры не были приняты вовремя и почему больницы не были оснащены защитными материалами с самого начала.