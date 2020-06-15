15 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
В Молдове сняли ограничения на международные авиаперелеты
15.06.2020

Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается. После отмены карантинных мер в Молдове число зараженных коронавирусом увеличилось на 20%.

В Молдове отменен запрет на международное авиасообщение (ранее он временно был введен в связи с пандемией коронавируса), об этом уведомило своих партнеров Управление гражданской авиации Молдовы. Сообщается, что первые авиарейсы будут осуществлены в Минск. Постепенно откроются и другие направления.

Тем не менее, принимать иностранных пассажиров Молдова пока не будет - страна открывает свои границы для иностранцев только с 30 июня.  Международный аэропорт Kишинева опубликовал памятку для тех, кто готовится к путешествию через главные воздушные ворота Молдовы?

Перед вылетом нужно ознакомиться с правилами безопасности той или иной авиакомпании, так как несоблюдения данных мер может стать причиной отказа в посадке на борт.

В момент прибытия в аэропорт необходимо:

  • иметь при себе средства индивидуальной защиты (медицинские маски, дезинфицирующие средства);
  • соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2 метра)
  •  регулярно мыть руки, а также, использовать дезинфектант;
  • при чихании или кашле прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя;
  • рекомендуется ограничивать прямой контакт с людьми.

Кого не будут пропускать в здание аэропорта:

  •  граждан с температурой 38 и выше не будут допускаться в здание аэропорта;
  •  людей без защитных масок;
  • провожающих / встречающих (за исключением тех, кто сопровождает или забирает пассажира, нуждающегося в помощи, лиц с ограниченной подвижностью или несовершеннолетних без сопровождения). 

Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается. После отмены карантинных мер в Молдове число зараженных коронавирусом увеличилось на 20%. Об этом 11 июня сообщил глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ.

Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии COVID-19 в республике составило 406 человек. Всего выявлено 11 тысяч 700 случаев заражения.

На днях президент страны Игорь Додон подписал указ об участии Национальной армии в оказании необходимой поддержки органам общественного порядка.


 
Количество просмотров:
86
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.