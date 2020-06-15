В Молдове сняли ограничения на международные авиаперелеты

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Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается. После отмены карантинных мер в Молдове число зараженных коронавирусом увеличилось на 20%.
В Молдове отменен запрет на международное авиасообщение (ранее он временно был введен в связи с пандемией коронавируса), об этом уведомило своих партнеров Управление гражданской авиации Молдовы. Сообщается, что первые авиарейсы будут осуществлены в Минск. Постепенно откроются и другие направления.
Тем не менее, принимать иностранных пассажиров Молдова пока не будет - страна открывает свои границы для иностранцев только с 30 июня. Международный аэропорт Kишинева опубликовал памятку для тех, кто готовится к путешествию через главные воздушные ворота Молдовы?
Перед вылетом нужно ознакомиться с правилами безопасности той или иной авиакомпании, так как несоблюдения данных мер может стать причиной отказа в посадке на борт.
В момент прибытия в аэропорт необходимо:
Кого не будут пропускать в здание аэропорта:
Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается. После отмены карантинных мер в Молдове число зараженных коронавирусом увеличилось на 20%. Об этом 11 июня сообщил глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ.
Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии COVID-19 в республике составило 406 человек. Всего выявлено 11 тысяч 700 случаев заражения.
На днях президент страны Игорь Додон подписал указ об участии Национальной армии в оказании необходимой поддержки органам общественного порядка.
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