Запреты на международное авиасообщение и работу гостинично-ресторанного бизнеса прекращают действовать в Молдове с понедельника в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Как заявил ранее премьер-министр республики Ион Кику, несмотря на резкий рост заражений коронавирусом, власти больше не могут ограничивать экономическую деятельность из-за сложной финансовой ситуации. Сдерживать эпидемию в республике будут при помощи более строгого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Управление гражданской авиации Молдовы уже проинформировало операторов других стран о возобновлении регулярных пассажирских рейсов, выполнение которых было приостановлено 17 марта. Ранее такие полеты осуществлялись только с разрешения национальной чрезвычайной комиссии.

В первую очередь начнутся полеты по маршруту Кишинев - Минск, однако граждане Белоруссии пока не смогут летать в Молдову, так как республика открывает свои границы для иностранцев с 30 июня. Исключения сделаны только для членов семей молдавских граждан, лиц с долгосрочными визами, дипломатов и транзитных пассажиров. Запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение был снят в Молдове еще в мае.

Заведения общественного питания должны организовать работу таким образом, чтобы дистанция между посетителями была не менее 1,5 метра. Допускается обслуживание не более четырех человек за столиком, при входе в заведение у каждого клиента будут измерять температуру. Как заверил ранее глава молдавского правительства, до 30 июня власти планируют снять все ограничения на экономическую деятельность.

На фоне роста заражений правительство республики решило с 15 июня вернуть госслужащих на удаленный режим работы. Она будет организована таким образом, чтобы часть сотрудников находилась на своих рабочих местах, а другая работала дома. Каждые две недели эти группы будут сменять друг друга и не пересекаться.