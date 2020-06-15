Демидецкий: Филип пожаловался послу США на Плахотнюка

Глава агентства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий утверждает, что бывший премьер-министр Павел Филип и бывший лидер его партии в то время Владимир Плахотнюк не всегда были в хороших отношениях.

Демидецкий рассказал в ходе передачи на НТВ, что у них были и конфликты, которые дошли до слуха посольства США. «Господин Филип ходил в американское посольство и жаловался на господина Плахотнюка из-за чего была знаменитая ссора», - сообщает noi.md.

Филип пожаловался американскому послу: Плахотнюк уже как бы не контролирует себя, что творит - невозможно. Потом, так сказать, лучшего премьера не нашлось, и Филип остался в этом посту. Но там речь шла чуть не о его замене. «А ieișit din cuvânt», как говорят у нас в Молдавии», - отметил Демидецкий.