Владимиру Плахотнюку до казенного дома в Кишиневе осталось совсем немного

США раздумали помогать Владимиру Георгиевичу. После бегства Влад Плахотнюк подал заявление с просьбой предоставить ему политическое убежище в США. Его заявление было отклонено по иску, поданному в федеральный суд Соединенных Штатов, передает Радио Свобода.

Еще в январе 2020 года у Владимира Плахотнюка была отозвана виза, после заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что «коррупционные действия Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно поставили под угрозу независимость демократических институтов Молдовы.

В соответствие с этим заявлением, ни он, ни его ближайшие родственники не имеют права получать американскую визу.

Беглый олигарх предпринял еще одну попытку остаться в США, подав иск в суд Нью-Йорка.

Он утверждал, что запрет на получение визы лишает его «надлежащего процесса разбирательства по запросу о предоставлении убежища и тем самым подвергает его жизнь и свободу серьезной опасности.

В прошлом месяце Владу Плахотнюку выдвинули обвинения в масштабном хищении. Как сообщил Александр Стояногло, планируется его экстрадиция с территории Соединенных Штатов.

В Молдове Плахотнюка обвиняют в создании криминальной группы, вымогательстве и мошенничестве. Также его подозревают в участии кражи миллиарда из банковской сферы Молдовы, что составляет более 1/10 доли годового ВВП республики.

Более десятилетия Владимир Плахотнюк являлся одним из самых влиятельных бизнесменов республики, чем беззастенчиво пользовался, оказывая влияние на политическую и экономическую жизнь страны.

Его обвиняли в «приватизации» Молдовы, а республику называли «захваченным государством».

В конце 2019 года Национальный центр борьбы с коррупцией оповестил Международный центр полицейского сотрудничества Румынии, а также посольства Румынии, США и Великобритании в Молдове о том, что Плахотнюк владеет еще одним молдавским паспортом на имя Владислава Новака.

Автор: Михаил Генчу