Владимиру Плахотнюку до казенного дома в Кишиневе осталось совсем немного

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США раздумали помогать Владимиру Георгиевичу. После бегства Влад Плахотнюк подал заявление с просьбой предоставить ему политическое убежище в США. Его заявление было отклонено по иску, поданному в федеральный суд Соединенных Штатов, передает Радио Свобода.
Еще в январе 2020 года у Владимира Плахотнюка была отозвана виза, после заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что «коррупционные действия Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно поставили под угрозу независимость демократических институтов Молдовы.
В соответствие с этим заявлением, ни он, ни его ближайшие родственники не имеют права получать американскую визу.
Беглый олигарх предпринял еще одну попытку остаться в США, подав иск в суд Нью-Йорка.
Он утверждал, что запрет на получение визы лишает его «надлежащего процесса разбирательства по запросу о предоставлении убежища и тем самым подвергает его жизнь и свободу серьезной опасности.
В прошлом месяце Владу Плахотнюку выдвинули обвинения в масштабном хищении. Как сообщил Александр Стояногло, планируется его экстрадиция с территории Соединенных Штатов.
В Молдове Плахотнюка обвиняют в создании криминальной группы, вымогательстве и мошенничестве. Также его подозревают в участии кражи миллиарда из банковской сферы Молдовы, что составляет более 1/10 доли годового ВВП республики.
Более десятилетия Владимир Плахотнюк являлся одним из самых влиятельных бизнесменов республики, чем беззастенчиво пользовался, оказывая влияние на политическую и экономическую жизнь страны.
Его обвиняли в «приватизации» Молдовы, а республику называли «захваченным государством».
В конце 2019 года Национальный центр борьбы с коррупцией оповестил Международный центр полицейского сотрудничества Румынии, а также посольства Румынии, США и Великобритании в Молдове о том, что Плахотнюк владеет еще одним молдавским паспортом на имя Владислава Новака.
Автор: Михаил Генчу
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