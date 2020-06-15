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Общество
В Молдове коронавирус убил молодого полицейского
15.06.2020

Две недели офицер боролся за свою жизнь, но не выжил. Как сообщает пресс-служба МВД, одной из жертв вируса COVID-19 стал офицер национальной полиции. Мужчина заразился более двух недель назад и проходил лечение в столичной Республиканской больнице.

Вирус вызвал осложнения сопутствующих хронических болезней, что и стало причиной преждевременной кончины. Сегодня ночью врачи констатировали его смерть.

- От имени руководства МВД мы выражаем соболезнования семье и коллегам по работе и выражаем свою открытость для оказания необходимой поддержки в этот сложный период, — заявили в МВД.

Работавший в органах с 1997 года мужчина был женат, у него осталось двое детей.

До сегодняшнего дня у 238 сотрудников министерства были положительно подтверждены COVID-19, из них 132 выздоровели, а 105 находятся в среднем и удовлетворительном состоянии и проходят лечение.

Автор: Михаил Генчу


 
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